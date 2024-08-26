萬華70年肉圓老店搬新家！古色古香的傳統小吃　球狀油粿芋香濃厚

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

萬華美食推薦「蘇家肉圓油粿」真的好吃，收藏在我的萬華必吃美食名單，原本在三水街的「蘇家肉圓油粿」搬到新地址是相當巷弄的位置，菜單就賣肉圓、油粿、四神湯、肉粽、綜合湯、薏仁湯和豬肚湯這幾樣傳統小吃，是萬華在地超過70年的知名小吃店。

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蘇家肉圓油粿在哪裡

▲車子騎進萬華巷弄，看到「蘇家肉圓油粿」店面，招牌寫著蘇來傳，1946年創立的肉圓油粿店，搬家到新地址裝潢古色古香。

蘇家肉圓油粿菜單價錢

▲2024菜單價錢更新：肉圓50元、芋粿40元、肉粽50元、薏仁湯40元、四神湯55元、豬肚湯55元、綜合湯65元。

蘇家肉圓油粿內用環境





▲店內裝潢復古又具文青風貌，乾淨的用餐空間真的很棒。

▲油鍋裡裝著肉圓和油粿，這裡的好像特別大顆。

▲自助區擺放整齊乾淨，餐具和醬料都在這邊可以自己拿。

蘇家肉圓油粿餐點推薦

▲肉圓45元、油粿40元。

▲可愛的肉圓形狀圓滾滾的，手工製作所以每顆形狀都不太一樣。

▲甜甜鹹鹹的醬料加上香菜提味，內餡吃到胛心肉，口感嫩而不柴，大塊香菇飽滿鮮甜。

▲蘇家除了肉圓好吃，油粿更厲害。

▲似球狀的油粿，筷子夾開就聞到淡淡芋頭香，入口芋頭香氣濃厚，口感鬆軟又彈，加上醬料真的滿分。

▲綜合湯60元豬肚和腸子處理的乾淨沒腥味，帶有嚼勁還不錯，湯頭清爽順口，加點藥酒味道更濃。

蘇家肉圓油粿



地址： 台北市萬華區和平西路三段176巷4號

營業時間：10：30－19：30（周一休息）

電話： （02）2302－6595

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