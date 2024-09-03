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「圓山市集75攤免費逛」只有3天！有烤肉串蠟燭、地瓜芋你團圓船

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲蠟燭也能變身烤肉串！隱藏在士林的Cristina Candle推出「Chill味烤肉串蠟燭」。（圖／北市商業處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台北人中秋前夕逛起來！圓山花博公園長廊廣場9/14至9/16有「台北秋饗趣市集」可逛，北市商業處搜羅北市37處商圈、75攤特色店家，並從其中挑出15間做介紹。除了烤肉趴外，還能買到「Chill味烤肉串蠟燭」，讓中秋節不只大吃大喝，也能買到趣味伴手禮，打造身心皆滿足的節日饗宴。

Cristina Candle - Chill味烤肉串蠟燭
蠟燭也能變身烤肉串！隱藏在士林的Cristina Candle推出「Chill味烤肉串蠟燭」，除了烤肉基本盤青蔥烤肉串、烤香腸之外，還有串烤香菇玉米筍、串烤麻糬等趣味造型，即時送上不一樣的祝福。

顛覆以往送禮模式，Cristina Candle還設計「中秋相伴月餅燭」，能將收到的中秋祝福放在身邊，化作生活中的療癒味道。

2#1 SHOW客製化電腦刺繡 - 中秋秘密祝福襪
安平街情人巷刺繡名店2#1 SHOW首推「中秋秘密祝福襪」，白天看似平平無奇的白襪子，但在中秋夜月光的照映下，隱藏的夜光繡線便會將滿滿的祝福浮現出來，將想說卻無法說出口的祝福傳遞出去。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲「金山芋圓王」推出「地瓜芋你團圓船」，以中秋團圓為發想，使用冰心地瓜為船型基底，放上Q彈軟糯的地瓜圓、芋圓及香脆花生。（圖／北市商業處提供）

金山芋圓王 - 地瓜芋你團圓船
幸福台灣味極品嚴選獎得主「金山芋圓王」推出「地瓜芋你團圓船」，以中秋團圓為發想，使用冰心地瓜為船型基底，放上Q彈軟糯的地瓜圓、芋圓及香脆花生，邀民眾一起認證好味道。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲「阿義師的大茶壺餐廳」本次推出新品「奢華鐵觀音雞蛋糕吧噗塔」。（圖／北市商業處提供）
阿義師的大茶壺餐廳 - 鐵觀音雞蛋糕吧噗塔
貓空受邀Discovery國家地理頻道專訪的「阿義師的大茶壺餐廳」，本次推出新品「奢華鐵觀音雞蛋糕吧噗塔」，外酥內軟的爆漿雞蛋糕，配上茶香四溢的鐵觀音冰淇淋，再淋上特製的鐵觀音卡士達醬，感受甜蜜蔓延心底。
 
21工房 - 搖麻搖麻酵素麵
圓山商圈21工房推出「搖麻搖麻酵素麵」，有別於市面上的涼麵，21工房將麵體放置於無菌玻璃室享受陽光的洗禮，並使用天然酵素發酵，分解澱粉中的醣，配上獨特的椒麻醋醬，讓人上癮。兩杯裝可以一起體驗搖搖麵，兼具味覺、視覺與趣味。
 
熊夫人甜點- 柚你真好中秋限定費南雪禮盒組
中山商圈預約制甜點私廚「熊夫人甜點」推出中秋限定費南雪禮盒，這次新加入柚子果醬口味，酸甜清新的柚子果醬，搭配甜甜圈造型，且熱量只有傳統月餅的一半。
 
SNOWAVE浪花捲 – 月兔奶凍杯
於士林起家的水果鮮奶凍專賣店SNOWAVE浪花捲以中秋團圓為主題，推出了「月兔奶凍杯」，使用臺灣水果果凍與鮮奶凍為基底，讓月兔在這片富饒的土地上誕生。除了新鮮水果凍，還加入了玉兔最愛的胡蘿蔔，開創水果、奶凍與蔬菜結合的平衡口味，十分吸睛。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲SNOWAVE浪花捲全新商品「吃貨的浪漫-鱘魚串串花束」。（圖／北市商業處提供）
  
SNOWAVE浪花捲 - 鱘魚串串花束
SNOWAVE浪花捲全新商品「吃貨的浪漫-鱘魚串串花束」，適合在中秋的月光下向愛人表白，不想送花的人可以列為考慮名單。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲萬華「一肥仔」又推新品！這次使用中秋節代表性的水果「柚子」，以風柔、雨潤、花好、月圓為主題，做出四種與柚子結合的豆腐蛋糕。（圖／北市商業處提供）
  
一肥仔麵店 - 花好柚月圓豆腐蛋糕
傳承四代的萬華好味道「一肥仔」又推新品！這次使用中秋節代表性的水果「柚子」，以風柔、雨潤、花好、月圓為主題，做出四種與柚子結合的豆腐蛋糕。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲代表團圓美好的「桂花檸檬」、傳送美滿祝褔的「玫瑰蔓越莓」、以及代表吉祥的「清爽四季春柚子」費南雪。（圖／北市商業處提供）

聯通漢芳X療甜蝕 - 柚點清爽費南雪
迪化街在地人氣漢方品牌「聯通漢芳」擅長發掘花草不同可能！與療甜蝕推出3種中秋花草配方的費南雪，分別為代表團圓美好的「桂花檸檬」、傳送美滿祝褔的「玫瑰蔓越莓」、以及代表吉祥的「清爽四季春柚子」費南雪，讓大家除了吃月餅外也有其他糕餅選擇。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲聯通漢芳今年主打「放鬆身心」配方的「沐癒鹽」。（圖／北市商業處提供）
  
聯通漢芳 - Chill聚沐浴鹽組
聯通漢芳強勢回歸，復刻前年保持青春美麗的「沐癒鹽」，今年主打「放鬆身心」配方，每種口味都透過三款舒緩身心的精油進行黃金比例的調和，不管是足浴或沐浴泡湯，都能和三五好友邊聊天邊療癒身心。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲「溫泉小舖」時常開發有趣的溫泉周邊，今年更以中秋主題設計了「月藏好運湯花球」。（圖／北市商業處提供）
  
彩智文創~溫泉小舖 - 月藏好運湯花球
新北投溫圈商圈人氣伴手禮店家「溫泉小舖」時常開發有趣的溫泉周邊，今年更以中秋主題設計了「月藏好運湯花球」，滿月造型即便在家也能享受賞月樂，此外，月亮裡的好運籤，將帶來滿滿驚喜，為疲憊的一天劃下完美句點。

▲2024商圈嘉年華-台北秋饗趣9/14-9/16登場。（圖／北市商業處提供）

▲「牛霸丸」小小的肉圓裡暗藏乾坤，外層Q彈的肉圓包裹著洪師父特製牛肉與酸菜。（圖／北市商業處提供）
  
川業肉圓X 洪師父牛肉麵 - 牛霸丸
萬華百年老店川業肉圓與牛肉麵節五度奪冠名店洪師父牛肉麵聯手推出「牛霸丸」，小小的肉圓裡暗藏乾坤，外層Q彈的肉圓包裹著洪師父特製牛肉與酸菜，外層再淋上以牛肉湯勾芡而成的肉圓醬，口感要試了才知道。
 
CURA PIZZA x 索菲烤布蕾 - 流心布蕾半月餃
萬華街區正宗拿坡里披薩店CURA PIZZA與公館人氣甜點店索菲烤布蕾聯手，推出「流心布蕾半月餃」，一口咬下，香甜的布蕾內餡緩緩流出，入口即化，份量適中。
 
熊夫人甜點 x 台北女兒茶 – 桂花釀燒酒泡芙
中山甜點私廚熊夫人甜點攜手南港「台北女兒茶」，一起推出全新口味的桂花釀燒酒泡芙。金黃的桂花釀融入燒酒的醇香，每口都充滿驚喜。

除了上述團聚美食和好物新品之外，完成指定任務，可抽總價值超過200萬元的現金抵用券、多項商圈好禮及優惠。

2024商圈嘉年華-台北秋饗趣
日期：9/14 -9/16
時間：11：00-18：00
地點：圓山花博長廊廣場（北市中山區玉門街1號）

關鍵字： 台北市旅遊 台北市美食 圓山花博公園長廊廣場 台北秋饗趣市集 中秋市集

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