20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤　樸實古早味讓人一吃難忘

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

台北大稻埕美食推薦「賣麵炎仔金泉小吃店」，菜單提供乾麵、湯麵、紅燒肉、鯊魚煙、豬肝、雞肉等傳統小菜，是台北有名的平價小吃，傳承三代有著80年歷史的小麵攤，店面在老公寓一樓，最明顯的招牌就是門口排隊的人潮絡繹不絕，營業時間早上7點開始前就排隊，賣麵炎仔除了米其林必比登推薦的加持，菜單價格便宜加上餐點品質，受到許多人推薦。

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賣麵炎仔金泉小吃店交通

店面位置與周遭環境

金泉小吃店距離台北捷運大橋頭站約6分鐘，門口就有機車停車格，汽車可停在台北橋下停車場或大稻埕公園停車場，吃完賣麵炎仔還可以去附近迪化街、延三夜市、太平市場、大稻埕慈聖宮等區域逛逛。

▲每次經過賣麵炎仔都是排隊盛況，來的時間是平日11點多，大約排了20分鐘左右。



▲賣麵炎仔的內用環境就是傳統用餐空間，店員會指引坐在哪一桌。

▲門口的工作台有點斑駁，前面設有三個座位。

▲店家招牌的紅燒肉。

▲肥滋滋的白斬雞也是必點的。

賣麵炎仔金泉小吃店菜單

賣麵炎仔菜單價錢

從台灣開始米其林評鑑後，賣麵炎仔就一直在米其林必比登的名單上，「具品質且經濟實惠的美食」正是米其林必比登推介給的評論，賣麵炎仔菜單提供油麵、米粉與各種黑白切，必點的湯麵湯頭以全雞、豬肉與內臟熬製，清甜的口感讓人驚訝，其它像是紅燒肉、白斬雞等都是相當受歡迎的配菜，這裡的菜單上沒有價格。

賣麵炎仔金泉小吃店餐點

▲燒肉50元，肥瘦比例相當完美的紅燒肉，皮脆肉嫩加上Ｑ彈的肥肉很有層次感，沾點醬汁跟薑絲更是美味。

▲湯麵20元，湯頭是用全雞、豬肉與內臟熬煮，喝起來清甜又帶有雞湯的濃郁感，真的不錯。

▲湯麵麵條比較軟，乾麵的麵條就蠻Q彈的。

賣麵炎仔金泉小吃店



地址：台北市大同區安西街106號

營業時間：07：00－14：30

電話：（02）2557－7087

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