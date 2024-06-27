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台中北區「幽靈飯團攤車」曝光！加蔥蛋更好吃　玉米蛋餅厚實脆口

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

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▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者邵筱鈞

陜西路飯糰攤 在台中北區小有名氣，飯糰攤也只有在白天出現，太晚來只會看到全聯的招牌。如果不是網友告知，這家好吃的飯糰攤可能就被忽略了。

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陝西路無名飯糰　攤位人潮
假日早上7點抵達，有等待人潮，大多是媽媽出來買全家人的早餐，當拿出相機要拍照時，客人大多退後一步，讓出空間讓我拍照，很不好意思讓我拍到，一個小小攤位上擺滿著食材，煎台上滿滿都是蔥蛋，看到這裡就知道飯糰一定要加蔥蛋。

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

陝西路無名飯糰　菜單
飯糰基本款都是35元，有葷素兩種選擇，可選擇加個蔥蛋或是玉米，老闆娘沒幾秒鐘就包好一顆飯糰，配料也是一大匙一大匙的加。

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲左邊是玉米蛋餅，中間是豆漿，右邊則是這次主角蔥蛋飯糰。

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲飯糰大約接近一顆拳頭的大小，中間包入了酸菜、肉鬆、油條、菜圃等配料。

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

陝西路無名飯糰　餐點口感

飯糰
飯糰的配料單吃不會太鹹，入口柔軟度不錯，很適合小朋友，吃飯糰會加個辣椒來解油膩感，這裡沒有這個困擾，很自然就吃完。

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

玉米蛋餅
玉米蛋餅餅皮烙到脆脆，每一口咬下都吃得到玉米粒。

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼ 陜西路無名飯糰　簡單好滋味,在地人早餐首選。（圖／部落客nini and blue提供）

用餐評價
這家飯糰攤不管是飯糰或是蛋餅，都滿符合胃口，價格也算親民。喜歡吃飯團的人，認準陝西路全聯就不會找不到 。

陝西路無名飯糰

地址：台中市北區陜西路66號
營業時間：6：30－售完（約10：00）

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