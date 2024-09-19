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隱身桃鶯陸橋下的排隊豆花攤！40元樸實古早味給料完全不手軟

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

隱身桃鶯陸橋下的三輪車豆花小店，生意好到居然要抽號碼牌，綜合豆花一碗只賣40元，難怪在地人都是十幾碗在包，我們等了近一小時才買到這碗豆花，除了料多料實在外，不會甜膩的糖水也是美味關鍵，喜歡吃豆花的人路過可以來買這家在地知名的「橋下阿泰豆花」。

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▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲位置就在桃鶯陸橋下、桃鶯橋停車場旁邊，距離桃園火車站約450公尺、步行時間6分鐘左右會到。

營業時間三輪車前會大排長龍
兩次來都是平日，一次是下午、一次是上午，記得不要傻傻的跟著人潮排隊，一定要先到三輪車前抽號碼牌，老闆會告知大概要等多久，我們這天就被告知要等50分鐘左右，便決定先去附近晃晃，等到時間差不多後再回來點餐取餐。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

分成中午、下午兩個時段販售

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲強烈建議想吃的人要早點過來，晚來某些配料可能會賣完，選擇就會變少。

阿泰豆花菜單

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲賣的品項相當簡單，均一價都是一碗40元，僅有冷凍豆花、綠豆冰、粉圓冰幾種，多數人都是點綜合豆花，這樣所有配料都能吃到。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

豆花都是現場裝袋
老闆包豆花的手真的完全沒停過，因為大家都是十幾碗以上在買，所以號碼牌的前進速度不會太快，建議大家可以到附近就先來拿號碼牌，之後再到處晃晃才不用站在現場等。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲外帶是用塑膠袋裝，能看出很大一碗，而且配料滿滿。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲這樣一大袋綜合豆花賣40元非常可以，台北吃的話料絕對沒有這麼多，價格可能也是50元起跳。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

綜合豆花－40元
因為我們想在現場吃，所以老闆直接用紙碗裝，還貼心地告知如果糖水、冰塊不夠都可以再加，生意這麼好還如此親切，難怪評價不錯，客人也願意無限回購，豆花屬於彈脆的那種，有點像是中華豆花的花生豆花，我們都比較喜歡口感較綿密、豆香味較重的豆花，所以一開始吃的有點不太習慣。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲糖水調得蠻好的，香氣夠、不會死甜，發揮了加分效果，讓豆花變得冰涼消暑。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲綜合豆花的配料有粉圓、綠豆、花生，同樣甜度都不會太高，走的是一種古早味樸實路線。

▲▼橋下阿泰豆花，隱身桃鶯陸橋下超人氣排隊美食。（圖／部落客周花花提供）

▲雖然豆花口感不是我愛的那種，但整碗豆花仍是好吃的，完全對得起一碗40元的親民價位。

整體心得
可以理解為什麼「橋下阿泰豆花」如此受到桃園在地人喜愛，真的是物美價廉的平價美食，只要有耐心提前來抽號碼牌，並願意花時間等待就能吃到，老闆、老闆娘親切的態度也是一大加分，喜歡吃傳統豆花的人，有經過可以買一碗來試試！

橋下阿泰豆花

地址：桃園市桃園區林森路1號
電話：09－5585－3589
營業時間：12：00－14：30、17：10－19：00（周日公休）

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