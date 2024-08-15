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實際來過才知道有多美！金門書香咖啡、穿梭百年洋樓內回憶老時光

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

金門有很多有特色的咖啡店，喜歡老屋咖啡的人，推薦你這家舊學校改建的百花洋樓喫茶，前身是建於1921年的古崗學校，經過「時苑民宿」巧手改造，搖身一變成為一家超美金門老屋咖啡廳。百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合！

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百花洋樓喫茶位置
地址位在金門縣金城鎮54號，附近金門景點有古崗樓、翟山坑道，開車騎車前往的交通方式，可直接Google Map導航「百花洋樓喫茶」，車子可以停在路邊空曠處。

百花洋樓喫茶介紹
百花洋樓喫茶原本是「古岡小売所」，同樣是一家咖啡廳，不確定更名是不是因為換了經營團隊，這棟建於西元1921年的建築，最初是金門民初四所洋樓學校之一的「古崗學校」，是一棟非常典雅的老房子，至今已有超過百年歷史。

入內要先至一樓櫃檯點餐結帳
接著再上二樓自己找座位，延續著舊學校的書香氛圍，在內部裝潢設計上完全能看出經營團隊的用心，很多細節都做得很好。

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲很多傢俱都是老件，大家來喝咖啡一定要共同維護環境，才能讓這麼棒的百花洋樓喫茶，永續美好的經營下去。

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲戶外閣樓區的座位更是愜意無比，若是天氣涼爽的時候，坐在這裡喝咖啡肯定很舒服。

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲如果遇到客滿的話，百花洋樓喫茶有90分鐘的用餐時間限制，不然就是一家金門不限時咖啡店。

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲店內有不少藏書，供客人在品嚐咖啡的同時，可以自由借取閱讀。

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

美式黑咖啡100元
炎炎夏日最適合來杯清涼消暑的冰咖啡，以景觀咖啡廳來說，風味呈現還算可以接受。

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

茱麗葉咖啡120元
茱麗葉咖啡其實也就是大家所熟知的阿芙佳朵（Affogato），配置為兩球冰淇淋＋濃縮，這樣的組合基本上都很安全，冰淇淋的奶香加上濃縮的咖啡香，是甜點也是飲料，消暑啊！

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

結語
我們都很喜歡百花洋樓喫茶的整體氛圍，無論是外觀建築、內部裝潢都非常有特色，百年建築物的前身是民辦學校「古崗學校」，所以店內有著濃濃的人文氣息，讓人很難不愛上這裡。喜歡老屋咖啡廳的人，強力推薦一定要收藏這家金門咖啡店百花洋樓喫茶，實際來過後才會知道有多美！

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
內用每人低消一杯飲料，飲料有咖啡、氣泡水、西洋加味茶、福建茶、奶茶，和水餃、三明治、吐司、布丁、巴斯克、磅蛋糕、司康等輕食甜點。

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼百花洋樓喫茶菜單有著各式咖啡茶飲、輕食甜點，要來吃正餐或是喝下午茶都很適合。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

百花｜KOKI｜洋樓喫茶

地址：金門縣金城鎮54號
營業時間：周五六日一 11：30－17：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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