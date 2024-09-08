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隱身台北大廈間的森林餐廳！神秘無菜單日料開箱　山藥細麵超開胃

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

在高樓大廈林立的台北城市隱藏了一間像在森林用餐的餐廳，「逸壽司」是一間台北秘境美食餐廳，菜單除了無菜單料理也有單點選項，坐在板前享用美食可以欣賞師傅們精湛的料理過程，逸壽司除了板前座位和一般座位區也有隱私性較高的包廂。

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逸壽司日本料理 交通
台北大安區日式料理「逸壽司」距離捷運國父紀念館站走路大約6分鐘，開車可將汽車停在僑安地下停車場（非特約），騎機車路邊就有停車格，附近有百貨公司、台北大巨蛋、松菸文創園區和國父紀念館，離市政府轉運站跟信義商圈也不遠，各種商家林立非常熱鬧。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

逸壽司日本料理外觀環境

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲很難想像，在台北大安區高樓大廈林立的巷弄，有一間隱藏在充滿綠茵樹林裡的日式料理餐廳。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲被樹木植物包圍的小徑很像走進秘境的感覺。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

逸壽司日本料理內用環境
安靜優雅的環境，讓人一進門就有很棒的感受，平日中午也有幾位預訂客人正在享用無菜單料理，只見師傅們忙碌著準備料理前的工作，板前的桌子使用了整塊的台灣檜木，非常有質感，享受美食的同時還可以近距離看到師傅們料理的過程。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲座位旁的兩個水族箱水溫不一樣，分別養著日本牡蠣跟龍蝦，來這可以享用到活海鮮料理真不錯。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲靠窗這一側，室內和室外也有座位，天氣不熱的時候可選擇這裡。

逸壽司有一間可容納6人的包廂

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲窗外營造的小風景很不錯，有很棒的日光，很像我之前去日本旅遊的吃的某間餐廳。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲黑板寫著餐點推薦，有特別想吃的料理也可以問問師傅。

逸壽司日本料理菜單

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

除了無菜單料理也有各種日式料理的單點品項
單點低消1000元每位，逸壽司的無菜單料理價格如下，同組貴賓需選擇同價位套餐：「翔」2500元／每位、「逸」3500元／每位、「綺」4500元／每位、「午餐」1000元／每位。套餐內容為生食、熟食各半，價位差異在於食材用料等級不同，逸壽司開瓶費每瓶酌收300元，各項消費及開瓶費需另加10%服務費。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲這天我們選了無菜單料理的中間價為「逸」3500元／每位。

逸壽司無菜單料理推薦

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲入座後，服務人員先送來一盤柚子蘿蔔，口感清脆帶點甜味，很適合在用餐的過程用來轉換味道，吃完還可以免費續。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲師傅正在準備餐點，這精湛的刀工看的我目不轉睛。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲山藥在師傅手上彷彿就像藝術品。

山藥細麵
師傅剛剛切的就是這細如絲的山藥，山藥遠看就像超細的白麵線，刀工技術超好，山藥滑順，口感相當細緻，淋上柴魚高湯，加上鮭魚卵和山葵拌著一起享用，滑順鹹甜，相當清爽開胃。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲食材展示。

蜜柑鯛
外層用白蘿蔔包裹的蜜柑鯛是日本愛媛縣著名的魚種，使用蜜柑皮跟果肉餵食的鯛魚，入口咀嚼會散發出淡淡的蜜柑香氣，魚肉細嫩柔軟，加上紫高麗菜苗和珠蔥的提味點綴，沾點醬油提味，非常美味。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

日本青魽
肉質細緻鮮甜帶有一點油脂的青魽生魚片，加上現磨台灣野生烏魚子增添鹹香，魚肉Q嫩的口感加上烏魚子帶來的鹹香滋味，不用沾醬就非常好吃！

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

軟絲卷海膽＋魚子醬

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲將野生軟絲切成薄薄片狀，包入赤海膽和紫蘇，再加上魚子醬的提味，味道鮮美且呈現出精細度。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

胭脂蝦
來自宜蘭大溪的胭脂蝦，紅潤帶點透明的蝦身，正值夏天季節，蝦肉味道非常鮮甜，肉質帶點Q彈的口感，滿滿鮮味相當好吃，胭脂蝦的蝦頭還有豐富的蝦膏，塞入米飯炙燒享用，味道也是極鮮。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

日本長崎黑鮪魚大腹

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲半養殖的黑鮪魚，大腹油脂豐富均勻，口感柔軟綿密，肉質甘甜、鮮味十足。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲加上鮮甜帶有豐富口感的魚子醬也是一道極品。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲用餐的過程中，師傅自製嫩薑，滋味脆甜。

日本赤貝握壽司
外表呈現紅色的日本赤貝有著亮麗的色澤，師傅說會有一點血腥味是正常的，以金桔去腥提味，肉質鮮脆有著獨特且濃厚的海洋氣息。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

貝柱壽司卷

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲壽司卷包覆口感軟嫩、鮮甜多汁的貝柱，以日本細蔥提出甜味，很有層次感。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

烤台灣白鰻
看著師傅現烤鰻魚眼睛都亮了，竟然是我最愛的海苔包現烤鰻魚壽司，鰻魚使用台灣養殖白鰻，烤過之後酥脆帶著鹹香，細緻的魚肉加上帶點脆度的海苔跟醋飯，一口咬下，卡滋卡滋的口感，超好吃！這道熱呼呼的料理來的正是時候。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲之前有吃過蒲燒鰻，沒想到白鰻也超美味。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

鰹魚棒壽司
棒壽司指的是醋飯和魚肉用布等器具加以卷成形，用高湯煎過的鰹魚加入醋飯捲成棒壽司，最上面加上日本辣醬調配蒜片，口味稍重，和前面的幾道清爽料理有很棒的對比。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

本日用餐的重點還有松葉蟹

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲煮熟後的松葉蟹，紅通通的。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲師傅正在處理松葉蟹。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

松葉蟹

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲經由師傅巧手處理的松葉蟹肉，加鮭魚卵、蟹膏和淡雅的清酒提香，松葉蟹肉質細嫩甘甜，入口超滿足。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

日本岩手縣的岩牡蠣 生食

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲從水族箱現撈的新鮮牡蠣，從日本空運來台養殖，現剝現吃超新鮮。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲加上師傅特調的醬料和魚卵，牡蠣帶點脆度，肉質飽滿，相當鮮甜。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲師傅展示從日本北海道空運的木盒海膽。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

海膽壽司

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲油炸過的糯米子裹海苔，搭配米飯跟新鮮海膽。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲外層酥脆，裡面則是軟綿的極鮮滋味，海膽豐厚的甘甜讓人印象深刻。

立鱗燒

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲立鱗燒用的是馬頭魚，使用滾燙燙的熱油淋在魚鱗上，再將魚肉烤熟，可以嚐到魚鱗的酥香和魚肉細緻的甜味，加上底下的鮮美湯汁，新奇又好吃。

蝦母壽司
來自宜蘭大溪漁港的牡丹蝦，又稱為蝦母，甜美肥碩的肉質富含迷人的蝦膏，蝦肉新鮮Ｑ彈，上面還有牡丹蝦天然藍色的卵跟蔥絲，整體的口感富有層次，韻味十足。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲師傅一邊準備下一道料理，一邊跟客人聊天，聊到關於很多魚的知識。

龍鬚明蝦、宜蘭小香魚

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲被絲狀麵衣包圍的炸蝦，加上炸小香魚的擺盤組合也十分誘人。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲師傅使用日本細麵線將整隻明蝦包捲後油炸，一口咬下充滿酥香滋味，麵衣脆口不油膩，蝦肉飽滿鮮甜，相當好吃。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲台灣小香魚炸的酥香，魚皮微微酥脆，魚肉帶著內臟有微妙的苦味，可以整隻食用，滋味甘甜。

味噌湯

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲吃了多道新鮮冷食，喝上一口熱湯，真是舒服。

甜點

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

▲無菜單料理來到最後的甜點時間，手工製作的冰淇淋加上新鮮葡萄熬製的手工醬汁，滋味酸甜。

▲▼台北國父紀念館無菜單日本料理推薦。（圖／部落客小可提供）

整體心得
一開始看到「逸壽司」如同森林般的路徑就很感興趣，好奇台北大安區怎會有一間這麼特別的無菜單日本料理，如果胃口吃不完無菜單料理套餐也可品嚐更精緻的單點品項，台北大安區美食推薦這間無菜單日本料理餐廳。

逸壽司 e.sushi Taipei

地址：台北市大安區延吉街160巷2號
電話：02－2711－9922
營業時間：12：00－14：30、17：30－22：00（周一公休）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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