小巨蛋附近的平價台菜！前五星飯店主廚掌廚　老皮嫩肉吃出真功夫

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

捷運小巨蛋附近巷弄的台菜料理餐廳，第一次知道是因為朋友打卡推薦，還以為是什麼飯店的料理，「招治飯店」店名有點可愛，後來才知道「招治」是主理人奶奶的名字，期盼將外婆拿手的手路菜延續，由星級廚師掌廚，菜單提供多道創意的中式料理和多人套餐，以松山區來說，是平價適合聚餐的餐廳推薦。

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▲位在南京東路四段巷弄，清新有質感的店面在巷弄特別吸引人。

▲灰階冷硬的牆面搭配幾盆綠色植栽，營造心靜的氛圍，和街上的豪大雨形成對比。

內用環境

▲附近上班族多，提供多種付費方式方便客人付款。

▲營業時間11點半開始，沒訂位的話這個時間來剛好，因為12點就瞬間客滿，訂位和路過的人通通來吃午餐了，生意真的很好。

▲除了店面給人清新乾淨的感覺，店內和洗手間也是，提供的餐具擺放整齊，相當有質感，碗盤皆是瓷器很加分。

菜單價錢

▲招治的消費方式是單點，以地區、份量和氛圍來看是平價的，比起附近的點水樓價格還便宜許多，但味道真的不輸。

▲不知道要點什麼有四人套餐和六人套餐推薦，除了品項多還有特價。

餐點推薦

招治豬油拌飯＋蛋

最愛的半熟蛋組合，不管搭什麼都好吃，米飯煮的透亮Ｑ彈，淋上油潤香氣滿滿的豬油，搭一個半熟蛋就是白飯小偷，豬油實在太香，不配菜也吃了半碗。

黑松露干貝蛋炒飯

本來想點朋友推薦的牛筋滷肉飯＋蛋，但看到菜單有這道黑松露覺得好像很厲害，加上隔壁桌客人也點，看看那個蛋均勻的畫面，加上撲鼻而來的黑松露香氣，不過份量不少，建議2～3人分食推薦，但一個人點這道＋兩樣菜也是可以。

▲炒飯如其名，創意的黑松露入菜，大顆干貝鮮甜飽滿，每一口炒飯都能吃到豪邁的黑松露，味道鮮明，炒飯的蛋香明顯且不油膩，超好吃的。

老皮嫩肉

這道菜剛上桌熱呼呼的，馬上夾一個配飯，油炸的雞蛋豆腐，表皮微酥還有點QQ的口感，裡面則是超柔軟的嫩豆腐，淋上店家特調醬汁，一點點勾芡的風味，鹹甜加上蒜末開胃，最後來個辣油提香，讓味蕾整個大滿足。



▲正在猶豫還要點什麼的時候，店員推薦這道招牌。

蒜炒芥蘭

▲我超愛吃芥蘭的，菜葉翠綠鮮甜，加上蒜頭炒過，雖然是常見的家常菜，但其實很少能在巷弄餐廳吃到。

菜脯烘蛋

每次看到中式料理菜單都會想點烘蛋，菜單除了菜脯烘蛋也有香蔥烘蛋，烘蛋和器皿大小剛好，也太可愛了，略有厚度的烘蛋，外層金黃可口，裡面則是柔軟下飯，烘蛋吃起來不油膩，菜脯的香加上咀嚼湧起的蛋香，真是一盤白飯小偷。

嗆炒土豆絲

這道我超級喜歡，好適合夏天的料理，記得第一次吃到土豆絲是在眷村餐廳，沒想到招治也能吃到，土豆絲鮮脆，又麻又香又辣適合這天氣的解膩，加上酸辣滋味，一整個開胃了。

▲除了內用客人很多，外帶也幾乎沒間斷，中午生意真的很不錯。

食後心得

雖然朋友臨時有事不能來，但我也點了好幾道料理，幾乎沒有雷點，不過要坦白說，份量真的不少，有幾道菜我還打包回家當晚餐，自己加熱也好吃，當然還是要內用最好吃，下次想找台北松山區餐廳聚餐推薦，可以參考招治飯店。

招治飯店

地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄6號1樓

營業時間：11：30－14：00／17：30－21：00

電話：02－2712－2779

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