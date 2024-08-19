被牛肉麵耽誤的豆花店！內用豆花豆漿吃到飽　淡淡豆香甜而不膩

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃是瑀

新竹老皮牛肉麵點牛肉麵就送豆花吃到飽還有豆漿喝到飽！在新竹湖口新興路、仁愛路和桃園市龜山區有老皮牛肉麵分店，除了牛肉麵送豆花吃到飽之外，最猛的就是還有超大免費停車場，吸引很多外地觀光客來朝聖。

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老皮牛肉麵 停車場

老皮牛肉麵新豐旗艦店有免費停車場，就在店面旁邊，第一次吃牛肉麵看到這麼大的停車場，對觀光客來說真方便。

老皮牛肉麵 菜單價錢

店家有調漲價格，現在牛肉麵小碗是150元、大碗175元。

▲老皮牛肉麵內用免費提供豆花吃到飽＋豆漿喝到飽，所以每人低消90元。

老皮牛肉麵 內用環境

走進老皮牛肉麵店內自行找座位，畫好菜單就拿到櫃檯點餐結帳。生意真好，不是尖峰時間還是很多人來吃牛肉麵，自助區有醬料和酸菜可以自取，旁邊還有手工傳統油豆腐自己拿（需付費），老皮牛肉麵超夯的就是吃牛肉麵還有豆花吃到飽，網路都說這是被牛肉麵耽誤的豆花！

老皮牛肉麵 餐點推薦

▲才點完餐不到兩分鐘就上餐。

▲大碗和小碗的差別，應該是麵量的差別而已，牛肉大概三到四塊。

原味牛肉麵 小150元

▲牛肉湯偏淡，牛肉帶筋部位Q嫩好吃。

蒜味牛肉麵 大175元

▲蒜味和原味就差在那一坨蒜泥，因為牛肉湯很淡，所以蒜味比原味好喝。

原味牛肉麵疙瘩 小150元

▲麵疙瘩口感偏軟爛沒嚼勁。

酸辣湯 70元

▲味道還不錯。

▲豆花還不錯。

用餐心得

點一碗牛肉麵就可以免費豆花吃到飽，豆花味道還不錯，糖水不會太甜膩，淡淡豆香還蠻順口的。

老皮牛肉麵



地址：新竹縣湖口鄉新興路306號

營業時間：周二至周五11：00－14：00、 16：45－20：00，六日11：00－13：30、16：45－19：30

電話： （03）－557－6562

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