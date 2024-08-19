被牛肉麵耽誤的豆花店！內用豆花豆漿吃到飽　淡淡豆香甜而不膩

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃是瑀
新竹老皮牛肉麵點牛肉麵就送豆花吃到飽還有豆漿喝到飽！在新竹湖口新興路、仁愛路和桃園市龜山區有老皮牛肉麵分店，除了牛肉麵送豆花吃到飽之外，最猛的就是還有超大免費停車場，吸引很多外地觀光客來朝聖。
老皮牛肉麵 停車場
老皮牛肉麵新豐旗艦店有免費停車場，就在店面旁邊，第一次吃牛肉麵看到這麼大的停車場，對觀光客來說真方便。
老皮牛肉麵 菜單價錢
店家有調漲價格，現在牛肉麵小碗是150元、大碗175元。
▲老皮牛肉麵內用免費提供豆花吃到飽＋豆漿喝到飽，所以每人低消90元。
老皮牛肉麵 內用環境
走進老皮牛肉麵店內自行找座位，畫好菜單就拿到櫃檯點餐結帳。生意真好，不是尖峰時間還是很多人來吃牛肉麵，自助區有醬料和酸菜可以自取，旁邊還有手工傳統油豆腐自己拿（需付費），老皮牛肉麵超夯的就是吃牛肉麵還有豆花吃到飽，網路都說這是被牛肉麵耽誤的豆花！
老皮牛肉麵 餐點推薦
▲才點完餐不到兩分鐘就上餐。
▲大碗和小碗的差別，應該是麵量的差別而已，牛肉大概三到四塊。
原味牛肉麵 小150元
▲牛肉湯偏淡，牛肉帶筋部位Q嫩好吃。
蒜味牛肉麵 大175元
▲蒜味和原味就差在那一坨蒜泥，因為牛肉湯很淡，所以蒜味比原味好喝。
原味牛肉麵疙瘩 小150元
▲麵疙瘩口感偏軟爛沒嚼勁。
酸辣湯 70元
▲味道還不錯。
▲豆花還不錯。
用餐心得
點一碗牛肉麵就可以免費豆花吃到飽，豆花味道還不錯，糖水不會太甜膩，淡淡豆香還蠻順口的。
老皮牛肉麵
地址：新竹縣湖口鄉新興路306號
營業時間：周二至周五11：00－14：00、 16：45－20：00，六日11：00－13：30、16：45－19：30
電話： （03）－557－6562
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