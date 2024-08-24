金門少有的深夜凌晨咖啡！隱藏巷弄的療癒空間　甜點調酒一次滿足

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

在金門晚上想喝杯咖啡，隱藏在巷弄的「隱室微光咖啡館」，原本營業時間至凌晨，是金門少見的深夜凌晨咖啡館推薦，現在改了營業時間，去之前先看一下粉專比較不會撲空。

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隱室微光咖啡館位置、介紹

隱室微光咖啡館是金門平日晚餐過後才開始營業的咖啡館，讓晚上不知道要去哪，又不想吃吃喝喝的旅人有一個可以愜意放鬆的空間，這裡販售好喝的咖啡跟調酒，也有提供少量甜點蛋糕，是來金門夜生活好去處。

咖啡館位在金門金城鎮的巷弄

這裡不方便停車，建議停在外圍停車格後，步行前來，機車可以停在入口處對面的空地。

環境介紹

在巷子裡繞來繞去，就只是想找一間藏在巷子深處的金門晚上營業咖啡館，隱室微光咖啡館的地址真的好低調啊！讓人更想一探究竟。

即使是平日的晚上客人依舊不少

這天坐在吧台前方，座位旁的檯燈是吧台區最亮的地方，也最靠近咖啡館老闆。老闆看起來相當年輕，好奇他怎會想在金門開一間咖啡館，營業時間又這麼特別？原來老闆是在金門唸書後，才愛上金門，並搬來金門深耕。

▲擺滿綠色植栽的庭院，搭配迷人的燈光，讓夜晚更顯療癒。

▲總算來到隱室微光咖啡館的門口。

▲咖啡館也配合夜晚，使用較微弱的燈光照明，襯托整個空間氛圍。

▲咖啡館的燈光色調昏暗，加上地點隱密，就如同隱室微光，和店名相襯。

▲走進咖啡館先看到吧台，擺滿各式調酒，成列整齊。

▲吧台後面擺放許多精緻的咖啡杯和茶杯，精緻優雅。

▲走到另一個房間，光線明亮許多，展示許多文創商品，除了藝術品也有許多實用的物品，上面有詳細的標價，喜歡可以買回去。

▲吧台的另一側空間也有幾個座位，但客滿就不好意思進去拍了。

▲店裡擺放了許多裝飾品，環境相當好拍，若仔細看一下咖啡館粉絲團，會發現老闆也很會拍照呢！

西西里咖啡 220元

結合咖啡與檸檬汁，酸爽的口感，杯緣附上一圈海鹽，很好喝的西西里咖啡，還有一片自製乾燥檸檬片。

洋甘菊茶 180元

使用精美茶壺裝盛的洋甘菊茶，以知名茶包沖泡，喝完還可以回沖。

▲點咖啡跟茶附的餅乾。

可麗露 90元

皮脆內餡鬆軟的可麗露，加入金門高粱酒，入口有著淡淡的酒香，滋味讓人難忘。

結語

晚上在金門市區要找咖啡館真的很不容易，這間隱室微光咖啡館，很適合晚餐吃太飽又不想太早睡的好去處，除了有很好拍的優美環境，老闆用心製作的咖啡也不錯。平日來金門旅遊，晚上想喝咖啡可以來這坐坐。

隱室微光菜單

以咖啡為主，也有調味牛奶跟花茶，另外還有各種酒精性飲料的選項。也有販售少量的甜點，禮盒可麗露、蘭姆酒巴斯克、法式焦糖烤布蕾、波本威士忌提拉米蘇等。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

隱室．微光｜咖啡館

地址：金門縣金城鎮莒光路124巷4號

電話：0987－903－833

營業時間：周二至五 19：00－22：00、周六至日 14：00－18：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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