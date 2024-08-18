賣到凌晨2點！蘆洲宵夜「大腸麵線」三輪車　小椅上開嗑最接地氣

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲蘆洲美食三輪車大腸麵線，營業至凌晨兩點的麵線攤車。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

晚上想吃麵線推薦哪間，搜尋蘆洲宵夜看到Google地標有這攤三輪車大腸麵線（宵夜），營業時間至凌晨2點，因為麵線通常都是賣早上，剛好滿足我這宵夜控，雖然看評價換第二代接手有點怕怕的，還是去吃吃看。

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蘆洲美食三輪車大腸麵線位置

▲騎車跟著導航地標來到蘆洲區民族路385號，三輪車位置就在這，大腸麵線四個字很亮。

三輪車大腸麵線宵夜菜單價錢

▲就賣大腸麵線和清麵線兩種，有分大碗和小碗，價格都是銅板價。

▲以為一鍋麵線快賣完了，原來旁邊還有一鍋滿滿的麵線。

▲有辣椒和蒜蓉醬油。

▲想要在現場吃有小椅子可以坐。

▲大腸麵線小碗45元。

攪拌加蒜蓉醬更好吃

大腸和腸頭在底下，攪拌一下看起來更好吃，像是用川燙方式處理再加進麵線裡面煮，雖然網路不少人說沒入味或者味道單調，大腸軟Q有嚼感，內壁Q軟沒腥味，倒是湯頭比較普通，大多是蒜蓉醬油和辣椒的味道比較明顯，麵線滑口、芡度不多。

三輪車大腸麵線（宵夜）

地址：新北市蘆洲區民族路385號

營業時間：19：30－02：00（周日休息）

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