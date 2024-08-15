金門首家「高粱浸釀」酒釀蛋！一咬開是迷人酒香　可順遊文臺寶塔

▲金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。
撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠
金門美食推薦葉氏酒釀蛋是金門第一家以高粱浸釀的酒釀蛋，呈現很像茶葉蛋，使用高粱、小麥、大麥、小米和玉米等發酵釀製，味道香噴噴，地址剛好在金門縣金城鎮裕園洋樓民宿附近，開車很快就到。
葉氏酒釀蛋交通
開車跟著葉氏酒釀蛋地址導航來到兩層樓的紅磚屋，布條寫著葉氏酒釀蛋相當明顯，附近景點有金門高粱酒史館和文臺寶塔古蹟可順遊。
葉氏酒釀蛋購買外帶
▲產品說明相當清楚，這是酒釀蛋不是茶葉蛋。
▲只賣一種酒釀蛋，每顆15元。
▲打開鍋蓋熱煙飄來迷人的高粱酒香，味道很香。
▲葉氏酒釀蛋每顆15元，蛋香迷人，酒味夠濃，實在太好吃！蛋黃也不會太乾口，有機會來金門旅遊可以排入行程吃看看。
葉氏酒釀蛋
地址：金門縣金城鎮古城里金門城51－1 號
營業時間：09：30－18：30
電話號碼： （08）232－7564
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