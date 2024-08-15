ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

金門首家「高粱浸釀」酒釀蛋！一咬開是迷人酒香　可順遊文臺寶塔

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。（圖／陳小可提供）

▲金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

金門美食推薦葉氏酒釀蛋是金門第一家以高粱浸釀的酒釀蛋，呈現很像茶葉蛋，使用高粱、小麥、大麥、小米和玉米等發酵釀製，味道香噴噴，地址剛好在金門縣金城鎮裕園洋樓民宿附近，開車很快就到。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

葉氏酒釀蛋交通

▲▼金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。（圖／陳小可提供）

開車跟著葉氏酒釀蛋地址導航來到兩層樓的紅磚屋，布條寫著葉氏酒釀蛋相當明顯，附近景點有金門高粱酒史館和文臺寶塔古蹟可順遊。

葉氏酒釀蛋購買外帶

▲▼金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。（圖／陳小可提供）

▲產品說明相當清楚，這是酒釀蛋不是茶葉蛋。

▲▼金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。（圖／陳小可提供）

▲▼金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。（圖／陳小可提供）

▲只賣一種酒釀蛋，每顆15元。

▲▼金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。（圖／陳小可提供）

▲打開鍋蓋熱煙飄來迷人的高粱酒香，味道很香。

▲▼金門美食葉氏酒釀蛋，金門第一間以高粱浸釀的酒釀蛋。（圖／陳小可提供）

▲葉氏酒釀蛋每顆15元，蛋香迷人，酒味夠濃，實在太好吃！蛋黃也不會太乾口，有機會來金門旅遊可以排入行程吃看看。

葉氏酒釀蛋

地址：金門縣金城鎮古城里金門城51－1 號
營業時間：09：30－18：30
電話號碼： （08）232－7564

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►一定要先上網預約！宜蘭巷弄咖哩老宅　超強CP值被網友狂讚
►探訪華燈初上取景地！華西街僅存老字號冰果室　必喝濃郁木瓜牛奶
►入口即化！隱藏版道地砂鍋粥在三重　熱呼呼每一口都是鮮甜海味

關鍵字： 葉氏酒釀蛋 美食雲 美食情報 達人美食 金門美食 銅板美食 酒釀蛋 台灣特色系列 陳小可

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

20年「冒煙的喬墾丁店」9月熄燈

超可愛Kakao Friends聯名手搖杯來了

96萬便當店一天只賣3小時

星宇航空西雅圖開航影片吸睛百萬人

聾啞夫婦用心製作！台南飄香30年雞蛋糕

888元起！問鼎10周年再推吃到飽

南港蛻變！義式餐廳進駐　多國料理征服饕客味蕾

日本人最想去避暑地「台灣」排第二

手搖飲指定飲品買1送1限時12天喝

「小小兵樂園」2025年Q1降臨新加坡

熱門行程

最新新聞更多

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366