ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

綠島鬧區美食推薦！濃郁牛肉麵半筋半肉入口即化　Q彈麵條夠涮嘴

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

綠島美食中的這間「大叔夏麵」雖然名字上聽起來真的非常的害羞，但不得不說，大叔的夏麵真的很好吃，尤其是那旅人必吃第一名的牛肉麵，那濃郁的湯頭，還有那軟爛份量還不算少的牛肉塊，吃起來就是過癮，還有被牛肉麵耽誤的滷味拼盤更是入味，真的是很推薦的綠島美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

大叔夏麵位置
這次前往綠島旅遊，就住在位於綠島鬧區的「大鯨魚民宿」，離大叔夏麵走路不到5分鐘即可到達，像是台東才有的飲料店叮哥茶飲也在旁邊而已，地理位置可以說相當好。

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

大叔夏麵環境介紹
很有個性的平房，走進店裡頭是綠島風格的裝潢調性，位置算是蠻多的，但大叔夏麵到了正餐的時段人潮可是非常恐怖的，尤其是假日前往的話更是誇張。

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲店裡木製的懸樑上還掛著飛魚的裝飾增添了在地氣息。

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲我超喜歡這樣的石頭拱門，走進去也是另一個座位區。

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

大叔夏麵菜單

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

大叔夏麵餐點介紹
在小菜的選擇中，看到網路的推薦才選擇點這裡的滷味拼盤，但不得不說，這裡的滷味真的很好吃，根本不需要加任何醬就很入味了，不會過鹹吃起來也很有香氣，但價格上不算便宜，但在綠島這邊其實不管吃什麼都差不多價格，偶爾吃一次也蠻不錯的。

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

手炒花椒胡麻豬烏龍麵
如果不能吃牛肉麵的人，我也很推薦這一道烏龍麵，吃起來相當的清爽，尤其是店家特調的醬汁，完全不知道胡麻跟花椒原來可以這麼搭，在綠島這樣的環境下，吃起來真的很消暑。

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

半筋半肉牛肉麵（原味）
來到大叔夏麵如果沒有點這裡的牛肉麵真的不能說有來過，那濃郁的湯頭真的一絕，尤其是那半筋半肉的牛肉吃起來真的是入口即化，還有那Q彈的麵條，真的不錯吃。

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼綠島大叔夏麵，夏天必吃花椒胡麻拌麵，手工麵條超Q彈。（圖／部落客黑皮提供）

綠島大叔夏麵

地址：台東縣綠島鄉132號
營業時間：11：00－14：00／17：00－20：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

►綠島小資玩法！住宿含船票機車、浮潛與夜訪銀河　三天兩夜4000元
►澎湖「菠蘿風味」酸菜魚！果香氣結合酸溜滋味　還有60秒酥魚皮
►全台最隱密的山林釋迦冰！每一口都是果肉超級濃郁　還有現炒蝸牛

關鍵字： 大叔夏麵 台東美食 綠島美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

推薦閱讀

日月潭獵奇「森林民宿」完美還原童話氛圍！玻璃竹屋享受大自然　

日月潭獵奇「森林民宿」完美還原童話氛圍！玻璃竹屋享受大自然　

隱藏台東巷弄的全新質感民宿＆咖啡廳！距離鹿野高台僅半小時車程

隱藏台東巷弄的全新質感民宿＆咖啡廳！距離鹿野高台僅半小時車程

埔里山城「深度兩日遊」攻略！近看成群獨角仙、走進巧克力城堡

埔里山城「深度兩日遊」攻略！近看成群獨角仙、走進巧克力城堡

一場香港的懷舊之旅！實訪土瓜灣經營超過半世紀的老咖啡店

一場香港的懷舊之旅！實訪土瓜灣經營超過半世紀的老咖啡店

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

台灣人出國最愛日韓泰　原因曝光

台灣人出國最愛日韓泰　原因曝光

10月訪紐變貴了！旅遊稅調高300%到2千元

10月訪紐變貴了！旅遊稅調高300%到2千元

開箱國泰航空「台北→大阪」經濟艙！

開箱國泰航空「台北→大阪」經濟艙！

明年到關島過年！3旅行社推包機直飛

明年到關島過年！3旅行社推包機直飛

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蒙古烤肉唐宮結束試營運調漲餐價

三重浮誇鍋燒！紅蟳滿滿蟹膏尬鱈場蟹

30年歷史「阿才的店」11／30熄燈！民主聖地退出江湖

住淡水飯店贈「專車小旅行」1人成行

手搖店插旗宏匯廣場連6天買1送1

整理全台7間CP值網咖住宿！

7米高「龜吉拉」現身桃園憲光二村

全新南瓜莊園主題房「1人2600元起」

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

「新北嚴選」美食名店出爐！北海岸占3成　石碇獲4家最多

熱門行程

最新新聞更多

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

台灣人出國最愛日韓泰　原因曝光

10月訪紐變貴了！旅遊稅調高300%到2千元

開箱國泰航空「台北→大阪」經濟艙！

明年到關島過年！3旅行社推包機直飛

「自行車旅遊節」開跑！參與可抽澎湖機票　日月潭首辦環法挑戰賽

綠島必吃濃郁牛肉麵半筋半肉入口即化

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366