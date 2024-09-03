綠島鬧區美食推薦！濃郁牛肉麵半筋半肉入口即化　Q彈麵條夠涮嘴

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

綠島美食中的這間「大叔夏麵」雖然名字上聽起來真的非常的害羞，但不得不說，大叔的夏麵真的很好吃，尤其是那旅人必吃第一名的牛肉麵，那濃郁的湯頭，還有那軟爛份量還不算少的牛肉塊，吃起來就是過癮，還有被牛肉麵耽誤的滷味拼盤更是入味，真的是很推薦的綠島美食。

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大叔夏麵位置

這次前往綠島旅遊，就住在位於綠島鬧區的「大鯨魚民宿」，離大叔夏麵走路不到5分鐘即可到達，像是台東才有的飲料店叮哥茶飲也在旁邊而已，地理位置可以說相當好。

大叔夏麵環境介紹

很有個性的平房，走進店裡頭是綠島風格的裝潢調性，位置算是蠻多的，但大叔夏麵到了正餐的時段人潮可是非常恐怖的，尤其是假日前往的話更是誇張。

▲店裡木製的懸樑上還掛著飛魚的裝飾增添了在地氣息。

▲我超喜歡這樣的石頭拱門，走進去也是另一個座位區。

大叔夏麵菜單

大叔夏麵餐點介紹

在小菜的選擇中，看到網路的推薦才選擇點這裡的滷味拼盤，但不得不說，這裡的滷味真的很好吃，根本不需要加任何醬就很入味了，不會過鹹吃起來也很有香氣，但價格上不算便宜，但在綠島這邊其實不管吃什麼都差不多價格，偶爾吃一次也蠻不錯的。

手炒花椒胡麻豬烏龍麵

如果不能吃牛肉麵的人，我也很推薦這一道烏龍麵，吃起來相當的清爽，尤其是店家特調的醬汁，完全不知道胡麻跟花椒原來可以這麼搭，在綠島這樣的環境下，吃起來真的很消暑。

半筋半肉牛肉麵（原味）

來到大叔夏麵如果沒有點這裡的牛肉麵真的不能說有來過，那濃郁的湯頭真的一絕，尤其是那半筋半肉的牛肉吃起來真的是入口即化，還有那Q彈的麵條，真的不錯吃。

綠島大叔夏麵

地址：台東縣綠島鄉132號

營業時間：11：00－14：00／17：00－20：00

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