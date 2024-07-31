隱藏台東巷弄的全新質感民宿＆咖啡廳！距離鹿野高台僅半小時車程

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

每一年總是會回台東無數次，這次因為想要朝聖2024臺灣國際熱氣球嘉年華而前往台東，這次我選擇的台東民宿是位於台東市的MARGIN－coffee＆apt。這裡不僅僅是一間民宿，更是一間隱藏巷弄裡的台東咖啡廳。除了地理位置絕佳以外，離鹿野高台也只需要半個小時的車程而已。

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MARGIN－coffee＆apt 環境介紹

MARGIN－coffee＆apt隱藏在一個台東市的小巷弄裡，當我走進巷子裡的時候真的會想不到這裡會有一間這麼棒的民宿。幾乎每一年都會回到自己的家鄉兩到三次，在台東市住過許多旅店以及背包客棧，但必須說，MARGIN – coffee & apt算是目前台東市裡我住過最抓住我目光的一間民宿。

咖啡廳空間

MARGIN雖然是一間民宿，但在一樓的空間同時也是一間台東咖啡廳，所以如果沒有住宿的旅人也可以選擇來這邊享用職人咖啡廳。咖啡廳中有兩個不同的座位空間，純白的簡約現代感帶著一絲絲波希米亞的氣息。

其中我最喜歡的就是後面的空間

這裡天窗的設計帶來了絕佳的光線。如果有一群朋友前往的話，也超級適合選擇這樣的座位空間，還可以把門拉起來，帶來一個隱私的用餐環境。

提拉米蘇好驚豔

身為咖啡師的老闆不僅沖的一手濃醇香的手沖咖啡，這裡的甜點更是有讓我驚艷，完全就在水準以上。那提拉米蘇的口感滑順，味道甜而不膩，還有那帶有酒香氣的布丁更是完全打中我的味蕾。除了以上甜點以外，鐵鍋鬆餅真心也建議各位一定要來嚐試一下。

這次點的是水果冰淇淋的鐵鍋鬆餅

一端上桌，除了中間有一球香草冰淇淋，裏頭更是鋪滿了各種新鮮繽紛的水果，而且香蕉上還有增添了焦糖炙燒過後的脆口。當然最迷人的絕對是鬆餅本身的口感，外酥內軟根本停不下來。

301房型

民宿中總共有四間房型，這四間皆是雙人房。而我這次是入住最大間的301房型，這間房間裡有著那片的落地窗，落地窗前還有自帶夢幻效果的簾子，所以走進房間裡的時候，整個空間裡會有明亮的柔光。

這間房間採用了開放式的設計

給人一種寬敞明亮的感覺。房間內還設有一個專屬的泡澡空間，可以在繁忙的一天結束後能夠徹底放鬆身心。整個房間的坪數非常寬敞，每個角落都設計得井然有序，沒有絲毫的壓迫感。這種開放且寬敞的布局，不僅提升了房間的舒適度，還能夠在每個空間中自由自在地活動。

▲這間房型也有獨立的陽台空間。

▲房間的衛浴空間採用乾濕分離的設計，這樣的安排讓使用更加方便與舒適。

▲沐浴備品選用了Miller Harris這個知名品牌。這系列的產品散發出濃郁的茶香，給人一種清新怡人的感覺。

▲在房間的櫃子上，店家為旅人貼心準備了幾瓶飲用水，還提供了一個熱水壺，一旁還附有耳掛咖啡。

202房型

202的房型的空間相較之下坪數會比201跟301來的小，但它卻散發出更濃厚的質感氛圍。尤其是當陽光透過窗戶灑落在床上和沙發上時，這種自然的美感讓整個空間變得更加溫馨和雅致。

▲這間房型的衛浴空間也有浴缸的空間可以泡澡。

早餐介紹

感受了一個舒適的夜晚過後，早上來到了一樓準備了享用美味的早餐。當我來到了一樓的空間，看到桌面上的擺飾還有老闆的服飾，瞬間讓我以為來到了高級的法國餐廳，一切都是那麼的有儀式感，而且這間民宿也讓我感受到了所謂的態度。

▲一上桌的時候會先幫各位倒上氣泡水，就連盤子上的餐布都還會繫上住客的房型或者是訂房大名。

沙拉

在用餐的時候，桌上都會放一張菜單讓各位可以了解用餐的品項以及食材。一開始上桌的是開胃菜的沙拉，這次選用蘿蔓萵苣，將香蕉、小黃瓜以及火龍果切成丁與生菜一起享用。每一口都是著豐富的層次感，而且淋上特調的醬汁一起品嚐真的相當的清爽。還有那特製的水果優格，與黑糖搭配在一起真的太美味了，吃下去瞬間開胃。

主菜

早餐所品嚐的主菜是可頌，裏頭有放生菜、酪梨、蘋果、炒蛋還有生火腿，這一份的份量吃下去其實已經有六七分飽了，我覺得在享用美食的時候，這樣的飽足感是最剛好的，而且老闆在美食的搭配上也非常的細膩，既營養也不油膩，吃得完全沒有負擔。

飲品

早餐在飲品上有咖啡、拿鐵、牛奶跟紅烏龍茶的選擇，除了咖啡一定要點以外，這裡的紅烏龍更是人氣的選擇。選自鹿野的紅烏龍香氣特別的迷人，而且還是以高腳杯的形式來裝，高級感直接大大的提升。

2024臺灣國際熱氣球嘉年華

2024台灣國際熱氣球嘉年華將在7／6(六)至8／19(一)登場，歷年最多12場次熱氣球光雕音樂會，除了池上大波池、太麻里曙光、成功三仙台曙光及台東市國際地標4場次的移地光雕外，另外鹿野高台限定的【熱氣球X無人機X煙火】光雕將周周舉辦。

MARGIN－coffee＆apt

地址：台東市更生路849巷8號

電話：0972－951－269

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