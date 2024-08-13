全台最隱密的山林釋迦冰！每一口都是果肉超級濃郁　還有現炒蝸牛

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

以前只要到了台東，我都一定會去吃台東在地品牌的冰品春一枝，而且必吃一定就是釋迦口味，但這一兩年只要到台東，明明是釋迦的季節，好像都沒有再推出釋迦冰的口味了，所以在網路上搜尋台東釋迦冰的選擇中，這一間靠近日昇台雜貨店的釋迦冰，懷舊的包裝立馬吸引我的注意，而且100％純釋迦冷凍，每一口都可以吃到釋迦果肉。

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無名冰店

這間日昇台賣釋迦冰，因為沒有名字的緣故所以這邊就統稱「日昇台釋迦冰」。其實這裡不僅僅賣釋迦冰，還有現炒蝸牛跟現剖椰子汁可以選擇。而且必須說，這一趟的道路真的很崎嶇，沿途都是山路，可以說是最隱密的山林釋迦冰了。

這裡一支冰棒是40塊

以傳統的冷凍袋裝著，裡頭所使用的都是大目釋迦，味道超級濃郁，而且每一口都可以吃到果肉還有籽，這樣的味道跟口感真的很讚。如果喜歡吃釋迦的話，有經過太麻里的話，可以繞進來一下，但如果有行程的話，就沒有必要特地上山。

▲都已經一趟特地前往了，真的要好好享受站在至高處遠眺東台灣的無限美景。

地址：導航搜尋 日昇台

營業時間：09：00－15：00

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