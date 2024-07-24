埔里山城「深度兩日遊」攻略！近看成群獨角仙、走進巧克力城堡

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

如果來到了南投，一定會到日月潭跟清境旅行，但位於兩個區域一定會經過的埔里往往會被忽略，這次的埔里兩日遊行程攻略，走進山城中體驗挽袖下田的農夫感受，介紹全新開幕的埔里飯店與必吃埔里美食，最後還有不能錯過的埔里親子景點。

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埔里二日遊行程推薦

桃米親水公園 ➤ 大人物 ➤ 桃米休閒農業區 ➤ 麻竹筍農事體驗 ➤ 妮娜巧克力莊園城堡 ➤ 木沐悠嵐溫泉會館 ➤ 華秝農場茶油故事館 ➤ 日高鍋物 ➤ 18度Ｃ巧克力工坊 ➤ 賴爺爺蜜蜂小森林 ➤ Feeling 18 LAB 烘研所

桃米親水公園

2024埔里親水節已於桃米親水公園盛大登場

時間於6／21－8／25，每周日更有體驗課程跟表演活動可以觀賞，免門票就可以享受到被山城圍繞的大自然視覺享受。不僅有水上溜滑梯，更有噴泉拱門，可以趁著假日帶著小朋友一起來放電。

▲公園增設了2座各100噸的蓄水池及沉砂過濾池，這裡的水源都是引進當地的山泉水，玩起來特別的冰涼。

埔里桃米親水公園

地址：南投縣埔里鎮桃米巷29－35號

開放時間：09：00 － 16：00（每周三、周四休園）

活動期間：6／21 ～ 8／25

大人物牛排

大人物牛排是四月全新開幕的埔里美食，打造一個美式風格的建築裝潢，不管是白天或是晚上都有截然不同的氛圍感。全棟總共兩個樓層，座位數可以說是相當的多，最喜歡的就是這裡紅色的沙發設計，再在用餐的時候還可以享有舒適的用餐體驗。

除了傳統中既定印象會有的濃湯以外，這裡也有提供不同的開胃小菜還有不同口味的披薩給前往的旅人吃到飽。除了眾多的飲品外，還有超多口味的冰淇淋。

▲吃的是伊比利豬梅花，就豬排的視覺來說看上去真的很厚，刀叉輕輕一切，就可以看到肉汁溢出來。

▲這裡會提供加熱石，如果不夠熟，或是覺得冷掉了想要吃更熱的，都可以自己加到加熱石上。

▲小菜建議各位可以選擇他們的德國豬腳，外酥內嫩的口感配上獨有的醬料。

埔里大人物牛排

地址：南投縣埔里鎮信義路1019號

電話： （04）9291－3333

桃米休閒農業區

桃米休閒農業區體驗，這裡有豐沛的山林景色，潺潺的小溪流，更是昆蟲、動植物最愛的大自然環境，這次來到了農業區中的魚蝦生態探索體驗，有專業生態解說員解說。

▲看到了成群的獨角仙在樹上棲息，隨便一棵樹都可以看到至少有30隻之多，生態保持真的非常好。

▲換上了雨鞋，踏入清涼的淺溪，開始了一場精彩的生態探索之旅。

麻竹筍農事體驗

如果不是這一次參加桃米休閒農業區的麻竹筍農事體驗，完全不會知道種植竹筍還有那麼棒的學問，原來麻竹筍一分地約可以種植18叢。而且這裡的竹筍都沒有使用農藥，所以處處都可以看到螞蟻在爬。

▲可以現場挖筍，體驗麻竹筍DIY、品嘗新鮮筍湯、現炒酸筍片，還可以帶回300克新鮮筍片。

桃米休閒農業區

地址： 南投縣埔里鎮桃米巷64之4號

電話號碼： （04）9291－1591

妮娜巧克力莊園城堡

妮娜巧克力莊園城堡是來到南投一定要安排的親子景點。這裡不僅是熱門的拍照景點，還可以讓前往的旅人能深入了解巧克力的製作過程。一邊參與有趣的巧克力製作體驗，為親子時光增添更多精彩回憶。

▲漫步在這片歐風的城堡區，彷彿穿越時空，置身於古老的童話世界。

▲建築所散發的磅礡氛圍，讓人彷彿能感受到歷史的沉澱和文化的深度。

▲來到這邊一定要點他們的義式冰淇淋，如果單看價格的話是偏高的，但真的很好吃，可以吃得出來貨真價實。

妮娜巧克力莊園城堡

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

木沐悠嵐溫泉會館

▲選擇的住宿是木沐悠嵐溫泉會館。今年全新開幕打造一處依山傍水的五星級飯店。

每一層樓都有山景與湖景房，不管選哪一側都有絕佳的景色可以欣賞。最棒的就是每一間房型都有獨立的陽台，可以走出戶外一覽壯闊的山景還有讓旅人心曠神怡的鯉魚潭景。

▲飯店同時也是一間溫泉會館，泉質屬於碳酸氫鈉泉就是俗稱的「台灣美人湯」，可以軟化皮膚角質、滋潤淨滑。

▲下午時段我們直接在飯店中享用這邊的英式下午茶點。

溫泉會館雖然位在一個遠離喧囂的大自然中，但卻離埔里市區車程不到五分鐘即可抵達。但如果入住後就不想要出門的旅人來說，飯店中也有提供合菜跟套餐的選擇。

▲早餐相當的多樣化，有超過20種的美食選擇，從涼菜、異國料理、蔬菜沙拉、水果、西式料理、台式料理等。

木沐悠嵐溫泉會館

地址：南投縣埔里鎮鯉魚路37之1號

電話：（04）9298－8187

華秝農場茶油故事館

茶油故事館

華秝農場茶油故事館就位於埔里鯉魚潭旁，所以有入住木沐悠嵐溫泉會館的旅人，隔天第一站都可以安排來華秝農場茶油故事館。這是埔里免門票的景點，館內中有導覽員為各位介紹茶樹跟茶油的製作過程與相關知識。

▲館中還有許多相關的產品，比如茶油、還有茶油麵線等，現在也都會有人準備給各位品嚐。

▲有機會前往的話，別忘了可以報名他們相關的DIY活動，這次前往是報名製作茶樹洗髮精。

▲茶油麵線口感上比一般市面上的麵線更來的Q彈，而且還有淡淡的茶香氣。

華秝農場茶油故事館

地址：南投縣埔里鎮鯉魚二巷22－5號

電話：（04）9298－5445

渡之島日高鍋物

來到了埔里，少不了要來品嚐18度C巧克力工坊旗下的餐廳，這次所選擇的是渡之島日高鍋，這裡的裝潢風格像是來到了高級的會所，每一個空間與座位都充滿著質感。

▲最熱門的就是昆布湯底還有壽喜燒。

有開胃菜、甜點還有豐盛的菜盤以外，這裡肉品的份量更是大份。這次選擇伊比利梅花肉，肉質上可以說是相當的軟嫩，而且還微帶彈牙的口感，搭配清爽的醬料真的很解膩。

渡之島日高鍋物

地址：南投縣埔里鎮東興一街252號

電話：（04）9299－1927

賴爺爺蜜蜂小森林

賴爺爺蜜蜂小森林是非常有名的埔里親子景點，賴家養蜂已經有將近百年的歷史，而景點中的賴爺爺是第三代的傳人，在埔里這塊土地也有24年的時光了，是大人與小朋友前往埔里一定會安排的埔里景點。

▲在賴爺爺蜜蜂小森林有解說館、養蜂綠園區、DIY手作教室、精靈窯、小森林冰鋪以及蜜蜂專賣店等不同的館別。

▲聽完解說後，還可以帶上斗笠走進養蜂綠園區，近距離觀察蜜蜂每天的工作。

▲在精靈窯烤的區域中，每天都會有現做的窯烤麵包，吧台上也有提供試吃。

▲各位如果有帶小朋友前往的話，別忘了可以報名他們的DIY教室，目前有提供蜂蠟的DIY教學，可以親自做好幾瓶的蜂蠟。

▲如果有參加DIY課程的話，都會送一張冰淇淋的兌換卷，如果沒有參加也可直接購買，而且最特別的就是每一份冰淇淋上都會放上一大塊蜂巢。

賴爺爺蜜蜂小森林

地址：南投縣埔里鎮慈恩街99號

電話：（04）9298－0851

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