綠島小資玩法！住宿含船票機車、浮潛與夜訪銀河　三天兩夜4000元

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▲綠島大鯨魚民宿三天兩夜套裝，住宿平均一天一人只需要300元，含船票、機車、浮潛與夜訪銀河。

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

綠島三天兩夜遊，完全就是走一個小資族的路線、更適合一群學生前往！這次所入住的是綠島大鯨魚旅宿，三天兩夜的住宿中包含來回船票、三天兩夜機車、浮潛、夜訪梅花鹿、秘境賞銀河，這樣平日一個人只需要4000元，假日的話也才多200元，價格這樣迷人的綠島行程，不推薦真的不行。

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綠島大鯨魚民宿全新二館

大鯨魚旅宿在綠島總共有兩個館別，全新的一棟位於綠島港口，一下船步行即可抵達，而另一個館別則是位於綠島市區，在一個鬧中取靜的地方，特定的房間還可以近距離看到飛機起飛與下降的姿態，宛如愜意的小漁村。

▲這間最新的大鯨魚民宿二館每一層樓都有戶外的露台，近距離欣賞著無際的大海。

▲大鯨魚民宿中房型算蠻多的，有四人跟雙人兩種房型，如果一群朋友或是家人前往的話，也很適合包棟。

▲衛浴空間皆屬於乾濕分離的設計。因響應環保，所以一次性盥洗備品跟毛巾浴巾都需要自行攜帶。

▲整體的空間還有入住環境都算舒適。





▲房間走簡約的路線，沒有太多華麗的裝飾。

綠島大鯨魚民宿一館

而這次所入住的是大鯨魚民宿一館，其實兩館的距離騎機車也不會超過三分鐘，只是一館離綠島市區相對近了許多，而且走路即可抵達。

▲純白的建築在藍天的照映下更顯迷人，搭配一旁的藍色貨櫃屋相互呼應，更是帶出了大海的氣息。

▲第一個空間是公共區域，各位可以在這邊跟家人朋友一起享受美食，或是喝酒談天。

▲其實兩館的風格都非常的簡單，很適合學生團體或是小資族的旅人。

▲一館的靠馬路的房型都會有一個獨立的陽台空間，可以遠眺大海。

▲相較於二館來說，一館因為都有對外窗以及陽台的空間，所以房間內的採光會更加的明亮，整體的度假氛圍也更加的愜意。

搭行程更便宜

如果有想要來綠島入住大鯨魚民宿的旅人，會推薦一定要搭行程，會便宜非常多。大鯨魚民宿如果是單住的話，平日最便宜平均一個人一晚1400元。

如果搭行程的話

來綠島一定要買的就是來回船票還有機車。水上活動最基本的也一定會有浮潛，我這邊把我在綠島所看到的行程先列出來。

船票：來回1200元

機車：48小時800元

浮潛：600元

總計：2600元（這次沒有搭套裝行程就必須要花的金額，還沒有含住宿）

但如果搭行程的話，三天兩夜加上上述這些行程只需要4000元，重點是還有送夜訪梅花鹿跟闖進銀河秘境，這樣是不是超值。但如果想要走潛水行程的話，把浮潛換成潛水，也只需要6200元每人，重點是這個行程還會另外送朝日溫泉的門票，真的超級便宜。

大鯨魚民宿



地址：台東縣綠島鄉

電話：（09）7891－6054

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