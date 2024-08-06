日月潭獵奇「森林民宿」完美還原童話氛圍！玻璃竹屋享受大自然　

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

時隔5年，再次踏上日月潭民宿九樹森林，隱身山林裡的玻璃屋建築，每一個細節都很吸引人。想當初霍爾移動城堡房型問世，直接造成網路民宿界的轟動，而且這裡的每一間房型風格真的都非常強烈。幾乎每一間都會讓人想要獨立前往拍出一系列的網美照。

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日月潭民宿九樹森林如何前往

九樹森林位在魚池鄉森林中，這裡沒有公車站可以前往，所以如果要入住的話還是需要自行開車前往，如果真的沒有交通工具，會建議坐客運抵達埔里，然後再轉搭計程車前往。

九樹森林如何入住

九樹森林屬於半自助式入住，前一晚民宿業者會把相關規定，還有怎麼進去房間與動向的資訊傳到住客手機上，各位只需要依照指示就可以到達房間了，中間如果有任何事情的話，只需要傳訊息告知，就會有管家幫各位處理，到了現場自己按密碼取鑰匙，非常的有儀式感。

▲湖上還有竹筏可以讓住客在湖面上體驗。

日月潭民宿九樹森林入住規定

九樹森林評價非常的兩極，這裡真的非常的好拍照，住宿感受也特別的好，但這裡位於森林，所以蚊蟲也相對較多。

1. 全館僅開放年齡 8 －45 歲者入住，每間房型限制不同，請注意察看。 「森林零服務」、「行李自理」、「自助 CHECK-IN」、「無接待寵物入住」園區內有需步行路段，不建議帶太多行李，不建議穿高跟鞋。

2. 房間設計古怪，衛浴全開放，同行者需足夠親密，部分房型懸空樓梯，極簡極小間，請確保自身及同行者都清楚看過房型照片 / 房型描述，並閱讀過此注意事項再下訂；「非包棟民宿」，「不接受第三方代訂」。

3. 九樹飼養無上限之貓貓狗狗馬馬，怕動物者請三思。

4. 園區禁止烤肉、自行烹煮。有飲水機可以熱水泡麵，公共空間有微波爐可供加熱外帶熟食。

5. 有特殊需求請「一律私訊 FB 九樹森林」，勿填在訂房系統備註欄位，我們不會看到。

6. 若當日實際前往人數超過原定人數，店家有權拒絕入住並沒收費用。

這裡依舊如夢幻的城堡般，給人一種童話世界般的故事場景。唯一改變的是，這裡的綠林景色變的更加的繁茂，鬱鬱蔥蔥的林木高聳入雲，在這樣的環境下既然還有這樣視覺系的民宿真的太不現實了。

九樹森林房型介紹

這次所入住的是BAMBOO VILLA 玻璃竹屋，這間同時也是九樹森林的第一棟作品，遠遠望去就像是一棟建築被綠林圍繞著，基本上已經是完全合二為一的景色了。

自然風建築超奇幻

園區內主打自然派，以不砍伐、不破壞與森林共存的視覺藝術建築為主題打造7種房型，霍爾房型各有特色，唯一共同點是都長得很獵奇神秘！也因為民宿地點近山區，蚊蟲的量也是可以預見的。

▲走進玻璃竹屋裡，還可以一覽森林中的盎然生機。

▲推開房間門會先看到一個下層式的空間，臥室與客廳都在這樣的空間裡。

▲在中島中還有放著日月潭的紅茶包以及九樹森林品牌的耳掛咖啡包。

親近自然的規畫空間

在一旁還打造一個室內的景觀空間，而且這裡的空間區隔設計非常的特別，是由好幾個大窗戶組合而成，只要跨過這個窗戶就可以到達另一個空間。而且在另一個空間裡還有種植許多大型的樹貫穿建築裡，真的是在空間裡就有貼近大自然的感覺。

▲從窗口到另一個空間，這裡的天花板是天窗的設計，可以一覽整片天空，而在這個愜意空間裡還有一張吊床。

超前衛的淋浴空間

▲房間的衛浴空間屬於乾濕分離的設計，有獨立的衛浴空間，也有專屬的泡澡空間。

九樹森林加購晚餐

▲這裡有義大利麵還有排餐的選擇，還有超清爽的窯烤季節時蔬。

建議各位可以如果有來住的話，可以直接選擇這邊的晚餐，因為這邊晚上昏暗，加上山路的路段崎嶇，真的沒有特地下山買晚餐的必要，但會建議各位在前往的時候，可以自己帶一罐紅酒，在這裡細細的品嚐這裡的燭光晚餐。

九樹森林早餐介紹

九樹森林在幾年前除了是民宿以外同時還是一間窯烤披薩店，再次入住後，可以品嚐到九樹的披薩真的是一種回味，真的超級喜歡這裡的薄皮，吃起來相當的有彈性。

九樹森林園區介紹

清晨依稀可以聽到鳥兒在屋外吟唱的聲響，走出房外呼吸的第一道空氣，是超級清新的芬多精，那一種感覺真的很好，園區真的很大，甚至還有馬場。

穀倉民宿

沿著斜坡往上走，沿途都是不同房型的建築，每一間都很有設計感，也都很吸引我想要進去開箱。而且不只霍爾城堡是必拍的打卡點，這裡還有一個巨大的鳥巢裝置藝術也是必拍的景點。

▲這邊還有一塊大草皮，紅色車也是一定要拍的地方，到了這裡還會有民宿的明星犬前來迎接。

九樹森林霍爾民宿

獨特奇幻的特色房型

如果是入住霍爾民宿的客人，請於隔天早上11點前一定要退房，因為11點開始會開放其他房型的客人前往拍攝打卡至11：30，因為環繞在民宿外的旋轉樓梯也沒有把手，所以要拍照打卡的人一定要注意安全。

九樹森林

地址：南投縣魚池鄉中興巷6－18號

電話：（09）3758－7501

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