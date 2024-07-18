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一場香港的懷舊之旅！實訪土瓜灣經營超過半世紀的老咖啡店

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

來到香港旅行一定要去搭大嶼山纜車、遊大澳漁村還有體驗太平山頂纜車，而香港咖啡廳的選擇中，最不能錯過的就是九龍咖啡廳「大和堂」還有這間土瓜灣的「呼吸星球」，這一間超過半世紀的店家，處處充滿著懷舊的氛圍與氣息，這樣風格的美食咖啡廳是在台灣幾乎沒有遇見過的，在這裡品味一杯咖啡，宛如穿越了時光來到了香港復古時期。

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▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

呼吸星球　交通方式
呼吸星球位於土瓜灣，而且以機能性來說算是相當不方便，坐港鐵到土瓜灣站A出口，步行需要15分鐘才可以到達。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

呼吸星球　環境介紹
一走進店裡，瞬間一股復古懷舊的年代感氣息圍繞在周邊，在這樣的香港舊區中，可以找到這樣慢步調的咖啡廳是另外一種完全不同的感受與體驗，在這裡的每一樣桌椅與物件都擁有非常長遠的歷史，就連這裡的地板磁磚都有著半世紀的光陰歲月。這裡不僅僅是一間咖啡廳，更是一間以和牛為主食的日式料理店，從主食、飲料一直到甜點，選項真的非常的多樣化。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

呼吸星球　來訪日記
還記得那一天，是香港的黑色暴雨，在呼吸星球中待了近4個小時，看似漫長的時間中，相反的很享受在這樣光陰感的空間裡，細細品味著在香港的「慢生活」。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

呼吸星球　前身故事
呼吸星球前身可是營業50年的白宮冰室，呼吸星球保留了白宮冰室的許多原貌，包括卡座、招牌、花窗、牆磚和鐵閘。店內還添加了店主精心收藏的各種懷舊擺設和物品，如英女皇皇冠紅郵筒、復古轉盤式電話、70、80年代的鬧鐘等。走進這家店，彷彿置身於一個小型博物館，每一件擺設都充滿了濃濃的懷舊情懷，彷彿在述說著一個個動人的故事。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

重溫舊日場景
白宮冰室是許多香港人的兒時回憶，對於台灣人可以說是陌生的，但如果有看過吳君如演的金雞，有部分的場景就是在白宮冰室拍攝的。這裡，不僅僅是一家咖啡店，更是一個時光的縮影，讓人們在品味咖啡的同時，重溫舊日的溫馨與感動。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

呼吸星球　餐點介紹

發酵薑黃南非茶
熱茶的部分都會以這樣的器皿，拍起照來都很好看，如果喝完的話還可以回沖。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

陳皮山楂雜莓果－手工雪糕伴麻糬窩夫
這一道鬆餅下午茶算是蠻精緻的，酸甜酸甜的滋味，最愛的麻糬鬆餅，鬆脆的口感咬到裡面還有軟Q的漸層，很喜歡這樣豐富的口感。而且除了有冰淇淋以外，還有新鮮的草莓可以搭配一起享用。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

火星 塵埃星球
這裡的咖啡都會以不同的星球來命名，有金星、有水星、有土星，而這款火星塵埃星球是店裡的人氣咖啡，但一點微甜，如果有機會的話也可以選擇熱的，店裡的拉花真的非常的漂亮。

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港超過半世紀的古典懷舊氣息咖啡廳，在忙的生活也要好好深呼吸。（圖／部落客黑皮提供）

呼吸星球

地址： 香港土瓜灣馬頭角道91號
電話：（＋852） 2771－7775
營業時間：12：30－22：00（周三四公休）

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