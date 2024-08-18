澎湖「菠蘿風味」酸菜魚！果香氣結合酸溜滋味　還有60秒酥魚皮

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

澎湖美食中除了人氣小吃之外，這幾次前往也品嚐了許多當地必吃的美食餐廳，但這一次跟家人一起前往的稚人酸菜魚澎湖也是我很推薦的澎湖餐廳。以特製的湯底將酸菜魚中該有的酸與氣味體現的淋漓盡致，其中最主要的靈魂菜色酸菜不只夠味，更是容易讓人邊吃邊大開味蕾，真的會垂涎三尺。

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稚人酸菜魚澎湖怎麼前往？

稚人酸菜魚澎湖店位在馬公市區中，離馬公港也都很近，而且最方便的是，這裡附近有很多機車停車格，所以前往的話不需要擔心沒有位置停（光是門口就超級多了）。

用餐空間

稚人酸菜魚澎湖店的前身是沐一豬排，如今改成了酸菜魚，裝潢風格沒有太大的改變，整體看上去相當有質感。餐廳裡使用大量的木質與暖系的色調，營造出一種溫暖的感覺。以座位數來說算蠻多的，但不會覺得擁擠，而且整體的路線規劃都蠻不錯的，也很舒適。

▲一旁也有提供陳皮洛神的熱飲，都可以自行裝盛。

▲而且特別的是，馬克杯原先是全黑的外觀，可是一碰到熱飲之後，圖騰會漸漸的跑了出來，超有趣的。

▲除了一樓的空間，地下一樓也有另一個適合公司聚餐或是團體用餐的空間，因為空間只有一個，所以建議要提早打電話預約。

餐點介紹

稚人酸菜魚裡有四川風味還有菠蘿風味，其實就是分成辣與不辣兩種選擇，菜單裡的中盛是建議一到兩人使用，但必須多份量真的遠遠超出了我的預想，這裡的中盛根本可以三到四人一起享用剛剛好。

如果食量大的話才點大盛綽綽有餘

而且裡頭還可以加入自己喜歡的食材，其中的老油條、老皮豆腐、金針菇還有肉品是我會建議各位一定要加進去的，讓酸菜魚多了更多的豐富性。

老罈子酸菜魚菠蘿風味

如果有帶小朋友前往的話，建議可以點這款老罈子酸菜魚菠蘿風味，這種酸溜的滋味，吃起來真的很過癮，雖然魚才是重點，但這裡的湯底就可以讓我淋在白米飯上，不用吃任何配料就可以吃下一整碗飯了。而且菠蘿風味再熬湯的過程中加入了鳳梨熬煮，增加了更多的果香氣，也多了更多的清爽感。

這次老爸第一次吃酸菜魚，但爸爸吃到魚的第一個反應竟然是說：這魚是怎麼做的啊？怎麼會那麼嫩？沒有錯，稚人酸菜魚裡選用的烏體魚，口感上相當軟嫩，可以說是入口即化的程度，不管是大人還是小孩都會喜歡。而稚人酸菜魚更是主打酸菜比魚好吃，但不得不說，這裡的酸菜風味相當的好，不會過酸，但卻很有香氣。

老罈子酸菜魚四川風味

如果喜歡吃辣的饕客們可以點四川風味，剛開始吃的時候其實還不覺得辣，但一邊吃的時候會開始止不住的喝水，但卻又吃得很過癮，在辣的滋味中還帶著椒麻感與濃厚的香氣。

60秒酥魚皮

來吃酸菜魚，最不能少的靈魂配角就是這一道60秒酥魚皮，很多人都喜歡單吃，但其實放在酸菜魚裡，讓酥魚皮快速吸收湯汁，桌上都會附上一個漏斗，將魚皮放到湯裡時開始算，60秒的時間是最剛好的，吃起來軟嫩的口感中還略帶酥脆。

韓式炸雞

這裡的韓式炸雞一點也不輸韓國料理店賣的韓式炸雞，我超愛的就是店家特製的韓式辣醬，每一塊肉都會事先醃過，然後炸至酥脆，咬下去的時候還可以聽到卡滋卡滋的聲音。因為醬料的關係，所以相當夠味，而且最棒的就是咬下去還會有滿滿的雞汁溢出來。

涼拌魚皮（含皮蛋）

本身就很喜歡吃魚皮，但這是我第一次吃到有加皮蛋的魚皮，魚皮Q彈的口感以及膠質，因為皮蛋的加入又替這道菜色增添了不同的風味。

香芹雲吞

香芹雲吞是店裡最具人氣的料理，雲吞的餡料鮮美外，也因為明太子的畫龍點睛，讓口感上又增加了不同的層次感。

菜單Menu

稚人酸菜魚澎湖店

地址：澎湖縣馬公市陽明路106號

電話：06－927－8081

營業時間：11：30－14：30－17：30－21：30

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