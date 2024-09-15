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看完球賽再續攤！盤點全台「職籃主場館」周邊美食超詳細攻略

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@i_can_eat_more、IG@moreteagin

文／ReadyGo

台灣的籃球每年都有不一樣的發展，目前主場館分布全台，如果想要在看球賽之餘，也在當地吃遍美食的話，不妨跟著小編吃透透。本篇精選了鄰近臺北和平籃球館、新莊體育館、桃園市立綜合體育館、新竹縣體育館、臺中洲際迷你蛋、彰化縣立體育館、高雄市鳳山體育館的必吃餐廳，趕緊來看看。

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臺北和平籃球館周邊美食

池先生（大安店）
從臺北和平籃球館走到「池先生」，只需步行約3分鐘，而這間店自2014年創立至今，儼然已成為在台馬來西亞餐廳的代表之一，可說是遠近馳名。池先生店內的裝潢溫馨舒適，提供燒臘雙拼飯、肉骨茶飯、烤咖椰吐司、沙嗲拼盤、椰漿飯、檳城蝦麵、馬來西亞黑咖啡、拉查、怡保白咖啡等多樣化道地餐點，相信每一樣都會讓你驚艷。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cpgirlsss

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cpgirlsss

地址：台北市大安區復興南路二段385號
電話：02－2738－9255
營業時間：平日11：30－15：00、17：00－20：30、周末11：30－20：30

永和樓－韓式中華料理店
提到臺北和平籃球館周邊美食，應該很多人會想到「永和樓-韓式中華料理店」。永和樓為來自首爾的老字號名店，菜單品項簡單，有炒碼麵、炸醬飯、韓式冷拌麵、炸醬麵、糖醋肉、乾燒蝦等等，也可以直接選套餐，店家人氣必點為炸醬麵，麵條口感Q彈，口味上鹹甜適中，而另一個招牌料理炒碼麵則是偏辣，比較不建議不敢吃辣的讀者嘗試。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cowbean_cat

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cowbean_cat

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cowbean_cat

地址：台北市大安區和平東路二段118巷52弄3號1樓
電話：02－2377－2077
營業時間：11：30－14：30、17：00－21：00（周一公休）

新莊體育館周邊美食

珍品餐飲坊
「珍品餐飲坊」位在復興路一段上，距離新莊體育館不遠，是當地非常知名的鴨肉專賣店，而他們自認非吃不可的有生炒鴨肉羹、獨家鴨肉滷肉飯、土鴨肉切盤和薑絲鴨肉湯，每樣的鴨肉都又嫩又好吃，土鴨肉切盤更是以低溫燜煮，鮮嫩去骨，而薑絲鴨肉湯也非常清爽解膩，生炒鴨肉羹則充滿焦香鍋氣，難怪每到用餐時段的人潮總是不斷。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@carpaccioxeno

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@xun.g_foodie

地址：新北市新莊區復興路一段97號
電話：02－2990－7599
營業時間：10：30－14：00、16：00－19：30（周一公休）

觀醬手
新莊餐廳「觀醬手」有著CP值超高無菜單料理的稱號，目前採預約制，座位則是日本板前的方式，客人可以近距離欣賞廚師精湛的手藝，讓人不自覺沉浸在濃厚的日式氛圍中。多種生魚握壽司吃得出食材新鮮，魚肉鮮甜又入口即化，而最後會有湯跟甜點收尾，很多客人都滿意到心甘情願不停回訪。據悉，菜單隨著季節會有不同的變化，因此可以吃到季節限定菜單，也成為來觀醬手值得期待的事。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@moreteagin

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@moreteagin

地址：新北市新莊區新泰路284巷7號
電話：0920－800－910
營業時間：12：00－14：00、18：00－22：00（周一公休）

桃園市立綜合體育館周邊美食

老家餡餅 桃園店
距離桃園市立綜合體育館只需步行10分鐘的「老家餡餅」，最初是從小攤車開始，如今已有店面，賣的品項除牛肉餡餅跟豬肉餡餅之外，還另有涼麵跟薏仁牛奶。大家吃老家餡餅時，務必要小心，因為裡頭包著飽滿的肉餡，以及很容易就爆汁的新鮮湯汁！他們家的餡餅外皮酥脆，又是銅板價，因此一直以來不管大人還是小孩都愛吃。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@huiya.qiu

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kmegumii

地址：桃園市桃園區中山東路62號
電話：03－319－1700
營業時間：11：00－19：00（周日公休）

新竹縣體育館周邊美食

fifteen拾吾純植西餐廳
「fifteen拾吾純植西餐廳」鄰近新竹縣體育館，以永續為理念，使用無毒良善的食材，並結合純手工的職人精神，打造出一道道精緻的蔬食料理，竹北第一家獲得認證的有機見刊餐廳。店家菜單有綠女神燉飯、加州酪梨蓋飯、荳蔻奶油白醬菇菇貓耳朵、炙燒豆腐、香烤馬鈴薯佐日式美乃滋等豐富餐點，還有如極品巴斯克、可可香蕉甜甜圈、酒香提拉米蘇等甜點，食材皆天然，是能安心吃進健康的美食。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@i_can_eat_more

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@i_can_eat_more

地址：新竹縣竹北市文興路205號
電話：03－667－0050
營業時間：11：30－21：00（周三公休）

台中洲際迷你蛋周邊美食

Savia Bistro
若是晚上在洲際迷你蛋，到餐酒館「Savia Bistro」或許是很不錯的選擇！Savia Bistro為戶外餐酒館，主餐類提供色香味滷肉飯、椰香咖哩飯、海鮮湯泡麵、薄脆塔香青醬Pizza等，還有炸物和滷味跟各式酒類。整體而言餐點優、氣氛好，環境寬敞又寵物友善，很適合跟朋友來這裡聊天小酌，感受台中夜生活。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@w.hannnnn

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@w.hannnnn

地址：台中市北屯區洲際路386號
營業時間：19：00－02：00

彰化縣立體育館周邊美食

莊手工鮮肉湯包
從彰化縣立體育館開車約10分鐘，就可以來到素有「彰化平民版鼎泰豐」之稱的「莊手工鮮肉湯包」。無論是內用還是外帶都是先填菜單，再排隊結帳，如果要內用的話會由店員叫號入座。餐點的部分，店家提供手工鮮肉湯包、韭菜鮮肉湯包、四物雞肉湯包以及絲瓜蝦仁湯包，此外還有饅頭、菜包、酸辣湯等等，而他們家湯包的特色是薄皮，且光是用筷子夾就足以感受到湯汁的重量，吃下去更是肉鮮味美。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@lee148.999

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@lee148.999

地址：彰化縣彰化市南平街62號
電話：0972－363－464
營業時間：06：30－18：00（周日公休）

高雄市鳳山體育館周邊美食

阿鴻萬巒豬腳
「阿鴻萬巒豬腳」是高雄市鳳山體育館的周邊美食，從黃昏市場起家，在地經營20多年，豬腳、元寶、腳筋、前腱肉、豬尾巴、虎掌都是每日經過費工處理，並滷製至少3小時入味，因此吃起來的口感是軟嫩又帶點Q彈，也特別推薦大家可以沾著由店家獨家調配的九層塔蒜蓉醬，或者建議提前電話預約想要的品項，以免向隅。

▲▼看完球賽這樣吃！盤點台灣各大籃球場周邊必吃攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／阿鴻萬巒豬腳

地址：高雄市鳳山區平等路156－1號
電話：0918－192－947
營業時間：15：00－18：00（周三公休）

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