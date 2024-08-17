台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！雙拼牛肉湯、甜點控也能滿足

首圖／IG@qianfun_、 IG@skylerfooodie

文／ReadyGo

睡前忍不住嘴饞，餓著肚子恐怕更難入睡！宵夜美食這篇來到了美食之都——台南，無論你是在地人還是觀光客，只要晚上10點以後想吃吃東西，在美食種類多元而精彩的台南，都可以讓你感受到美味而療癒的滿足感。本篇盤點了值得一吃的台南美食宵夜場，有的曾榮獲網友票選宵夜第一名，有的則是開到半夜的台南韓式料理，總之是包羅萬象，趕緊來看看。

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宵夜必吃8大台南美食

碳饅堡

位在西區金華路三段上的「碳饅堡」，從晚上7點開始營業至凌晨2點，主要販售炭烤饅頭、吐司、脆皮蛋餅等等，即使是平日也時常大排長龍。碳饅堡使用木炭烘烤，店員細心將饅頭兩面都烤至金黃色後，再根據你點的口味抹上抹醬，最多人推薦的有奶酥、冰火和燒肉等口味，饅頭帶有炭香且不會過乾，加上店家服務親切，更曾獲得網路票選台南宵夜冠軍。

圖／IG@qianfun_

地址：南市中西區金華路三段89號

電話：06－222－9368

營業時間：19：00－02：00（周日公休）

阿杰溫體牛肉湯

在台南，每個人心中都有一家最喜愛的牛肉湯，而西門路二段上的「阿杰溫體牛肉湯」特別的是可以從牛肉、牛腩、牛尾、牛舌、牛心、牛肝、腦髓、骨髓、牛頰肉中，選擇兩款牛肉部位，做成個人化的雙拼牛肉湯！至於店家上等部位牛肉湯，肉質軟嫩、油脂不會過重，同時也喝得出湯頭沒加味精的鮮甜蔬果味，很適合晚上來一碗。

圖／IG@hank_tsai1688

地址：台南市中西區西門路二段421號

電話：0931－896－265

營業時間：17：00－00：30（周日至周一公休）

草屋Agave House

宵夜想吃韓式料理，到「草屋Agave House」準沒錯，店內裝潢為韓系餐酒館風，有多人座位也有吧台座位，一個人吃飯也歡迎，不過餐點份量頗多，可能會吃太飽。而餐點方面則提供韓式飯食、麵食、煎餅、炸物、炒類、鍋類等豐富選項，韓式炸雞、泡菜煎餅、炒油年糕、三層肉飯捲都是人氣料理，且店內氛圍很好，如果多人聚餐的話則建議事先訂位。

圖／IG@hsing_0725

地址：台南市中西區民權路二段25號

電話：0928－755－878

營業時間：11：00－14：00、17：30－00：00（周一公休）

戽斗米糕

晚上才開始營業的台南美食——戽斗米糕，平價又美味，更是許多在地人從小吃到大的熟悉滋味。戽斗米糕提供米糕、水餃、蚵仔煎、雞肉飯等多樣小吃，米糕的滷汁有點偏甜，米粒則是粒粒分明，而配料有肥肉燥、魚酥、小黃瓜，整碗鹹香鹹香的超涮嘴。

圖／IG@twmkejim

地址：台南市中西區金華路四段98號

電話：06－220－0556

營業時間：17：30－00：00（周二公休）

魚老鐵・烤魚（台南創始店）

又麻又辣最過癮！「魚老鐵・烤魚」以大陸美食為特色，據悉是由於老闆在大陸品嚐過之後便念念不忘，因此店內主打令人意想不到的大陸美食，提供老成都麻辣烤魚、酸辣川粉、麻辣小龍蝦、川味回鍋肉等佳餚，辣味可以調整，但不吃辣的話也可以選擇金湯蒜香烤魚或牛油老罈酸菜烤魚，吃了絕對會上癮，很多人是一吃成主顧。

圖／IG@shu_mei_630

地址：台南市中西區中成路37號

電話：06－221－1198

營業時間：17：30－00：00（周三公休）

後甲圓環無名虱目魚肉燥飯

「後甲圓環無名虱目魚肉燥飯」位在東區裕農路上，鄰近南紡購物中心，除了招牌肉燥飯之外，菜單還有魚皮麵線、魚肚粥、炒麵、炒米粉、魚頭湯、蚵仔湯等等，可說是集結了台南美食於一身的小吃店。他們家的肉燥飯配料是香菜和一片醃黃蘿蔔，而肉燥的肥瘦各半，很多在地人都是點肉燥飯配煎魚肚和一碗魚湯，吃飽準備滿足的入睡。

圖／IG@ma7312

地址：台南市東區裕農路501號

電話：06－234－7310

營業時間：00：00－13：30、17：00－00：00

乐山蜀麻辣小火鍋

同樣也是靠近南紡購物中心的「乐山蜀麻辣小火鍋」，是晚上才開始營業的小火鍋店，小巧溫馨的店面，環境明亮舒適，因此很受到歡迎。湯底有麻辣、豚骨、韓式泡菜、南瓜牛奶等口味，麻辣則細分為微辣、小辣、中辣、大辣和鬼辣椒，可依個人口味做調整。特別的是，乐山蜀麻辣小火鍋的辣，屬於麻中帶辣，若辣度不夠還可以再加，非常貼心。

圖／IG@shells_foodlife

圖／IG@shells_foodlife

地址：台南市東區東安路154號

電話：0910－738－913

營業時間：17：00－01：00

腐城招待所

台南深夜甜點在這裡！「腐城招待所」隱身在住宅區，位置頗為隱密，但當你找到店家後，便會感到柳暗花明又一村！腐城招待所由老宅改建而成，1樓和2樓街有座位區，各個角落都佈置了懷舊的物件，還有可愛的店貓與店狗駐店，值得一提的是，店家低消為每人一杯飲品，而人氣餐點為酒香提拉米蘇和起司玉米片，搭配冰冰涼涼的飲料享用，超對味。

圖／IG@skylerfooodie

地址：台南市北區公園路746巷27－2號

營業時間：19：00－00：59

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