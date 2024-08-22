睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿熱點　坐擁河口湖美景第一排

首圖／IG@jump.0、IG@sylvialuvjuchu

文／ReadyGo

雲煙裊裊，潔白的雲朵與富士山相映，在陽光的照射下顯得閃閃發亮，這麼美的富士山景色根本是一生必看一次！除了特別跑去景點觀看，躺在房間也能從窗外看到如此絕美的畫面，特別盤點6間日本必住的富士山住宿，超質感的房型，絕對讓你留下浪漫回憶。

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圖／IG@kuanfangfang

一早看富士山 激推6大絕美住宿點

每個季節的富士山都擁有各自的風采，但由於能見度會取決於氣候，最建議的觀看季節落在秋冬時分，其中早上8點看到富士山整體比率最高，過了中午就比較難看到，快筆記下來，不要千里迢迢跑到日本卻錯過了最好時間。

富士山住宿 湖のホテル Mizno Hotel

富士山擁有多種面向，其中「逆富士」是指平靜的湖面上，倒映著富士山的倒影，而「湖のホテル Mizno Hotel」便為觀看逆富士絕佳住宿點！簡約的和式房搭配著榻榻米，淡淡的日式氛圍讓人感受最道地的風情，除了可以從房間眺望富士山，該住宿的湯屋與餐廳也是絕佳觀賞點，來到此入住可別錯過。

圖／IG@oceanxch

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町浅川187

電話：0555－72－123



THE GARDEN

純白建築與富士山對望，從房內大面落地窗看出去，療癒山景讓人想忘也忘不了！「THE GARDEN」由日本知名極簡建築師－小川真一親自設計，該棟建築位於河口湖車站僅需10分鐘的步行時間，便利也容易抵達。除了多種房型可選擇，最棒的是不論是從哪個位置看出去也能輕鬆欣賞日出日落絕美景色。

圖／IG@sylvialuvjuchu

圖／IG@jump.0

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3556－3

電話：0555－28－5677

Mt.Shakushi Gateway Camp

一邊露營一邊感受富士山的美，「HOTEL CLAD」是座豪華露營區，小巧的波波露營帳內應有盡有，冷暖氣幫你備妥妥不用擔心風吹日曬，還能感受大自然氛圍，更特別的是該區還設有露天風呂，泡澡搭配富士山又是格外風情，這麼讚的富士山住宿體驗，一生該感受一次。

圖／IG@mt.shakushigatewaycamp

圖／IG@mt.shakushigatewaycamp

地址：山梨県富士吉田市大明見古屋敷4101

電話：070－4333－9740

HOTEL CLAD

品嚐著日本茶、坐在屋內抬起頭便能看到富士山美景！「HOTEL CLAD」於2019年底新開幕，地點就位在靜岡御殿場Outlet樓上！從北歐風到工業風，各種風格的房型一次滿足你的拍照慾，房內格局雖稍小、但能讓大大的富士山近在眼前也讓人足矣，入住房客還能免費使用該住宿自家源泉溫泉「木の花の湯」露天風呂。

圖／IG@ber.h

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地址：日本靜岡縣御殿場市深澤2839－1

電話：0550－81－0321

河口湖溫泉新世紀飯店

富士山與河口湖美景悄悄都被收進了眼裡，「富士河口湖溫泉新世紀飯店」擁有7層樓建築卻僅有48個房間，從日式、洋式到混合房應有盡有，可以根據個人喜好挑選，該飯店除了主打每間房間都能看到富士山與河口湖相映的美景，還有擁有天然溫泉的風呂，看累景色就來泡湯好好放鬆一下。

圖／IG@albee_____h

圖／IG@albee_____h

圖／IG@albee_____h

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川180－1

電話：0555－72－1422

湖山亭うぶや

河口湖美景第一排一覽無遺， 「湖山亭うぶや」直接座落河口湖周邊，慵懶的木造設計與大地色裝潢，使整體氛圍充滿溫暖氣息，榻榻米的香氣在空氣中蔓延，搭配上窗外河口湖與富士山景色，更讓人一秒沉淪這日式浪漫！另外，如果是搭乘大眾工具的人可以在訂房時同步留言，請旅館到車站接送。

圖／IG@resa_hsuan

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川10

電話：0555－72－1145

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