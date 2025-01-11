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奧運金牌王齊麟是常客！新店老牌鴨肉羹　鮮甜涮嘴辣粉是老饕必加

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲新店北鴨鴨肉羹真材實料。（圖／《PEKO の Simple Life》授權提供，下同，勿擅自翻攝以免侵權）

實習記者張宜樺／綜合報導

新北新店區的光明街是眾多人氣美食的匯集之地，其中有間鴨肉羹小有名氣，老饕都叫「光明鴨肉羹」完全就是光明街的代表小吃。重點是，這間鴨肉羹還是奧運男雙羽球金牌選手王齊麟的愛店，從學生時期吃到現在，來看看到底魅力何在吧！

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▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲北鴨鴨肉羹位在新店光明街。

2010年曾獲得台北縣（新北市舊名）美食票選第二名
新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區不遠，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是在地小有名氣的人氣美食。不過光明街並不好停車，建議將汽機車停在碧潭附近後改步行比較方便。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲曾獲2010台北縣美食票選第二名。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲台灣之光、奧運羽球男雙金牌得主王齊麟也愛吃。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲店內空間樸素簡單。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

鴨肉羹＋鴨肉飯是店內標配
運用一條鋼管，將羹湯從二樓廚房運送至一樓。賣的品項也很簡單，若單吃鴨肉羹不夠滿足，還可以加麵飯、米粉或粄條，別看小小一碗鴨肉給得也不少，吃起來嫩口多汁；還有鴨肉飯也是網友推薦必點，經過大火快炒過的鴨肉搭配鮮香肉汁，最後灑上酥脆油蔥香氣更迷人，真的會讓人忍不住一口接一口扒飯吃不停。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲運用鋼管將羹湯從二樓送下來，與三重的北港龍門生炒鴨肉焿相同。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲北鴨鴨肉羹羹湯偏甜。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲可以自行加辣粉，將羹湯變得更有層次。

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲鴨肉超滿、鹹香夠味。

新店北鴨鴨肉羹

地址：新北市新店區光明街169號
電話：02－29104565
營業時間：11：00－20：30 （周三公休）

＊部落客《PEKO の Simple Life》現有經營：粉絲團部落格

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