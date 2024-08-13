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CP值高到不可思議！中和豚骨拉麵只要135元　還能免費加麵吃到飽

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃是瑀

常在中和永和走跳的人，肯定都知道這家超人氣排隊美食「小高拉麵」，小高拉麵菜單拉麵只要135元起，內用就能免費加麵吃到飽，CP值高到不可思議，重點是沒有因為便宜就隨便做做，豚骨拉麵無論湯頭、麵條、叉燒都有著不錯水準，難怪評價會這麼好

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小高拉麵－介紹
除了這家本店外，目前小高拉麵分店還有中和南勢角店、中和遠東店、板橋中山店、板橋民權店，不知道未來有沒有機會能在台北市吃到。無論是哪一家小高拉麵，只要營業時間門口總是大排長龍，沒有提供訂位服務，大家想吃一定要做好現場候位的心理準備，不然就是開門前早點過來排隊，內用外帶規則如下，都是一些很基本的須知，應該是不會太難遵守。

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

小高拉麵－菜單
小高拉麵只有醬油豚骨拉麵、麻辣豚骨拉麵兩種餐點，135元、145元的價格相當平價，內用麵條都可無限續加（無加湯服務），這麼便宜還能加麵老闆真的有夠佛心。

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲桌上的調味料可自由取用。

醬油豚骨拉麵－135元
雖然一碗小高拉麵只要135元，但該有的配料可是一樣沒少，除了大片叉燒、筍干外，居然還給了一整顆溏心蛋，醬油豚骨湯頭是多數台灣人都會喜歡的濃淡度，鹹度也控制的很剛好，雖然不似日式拉麵那要濃厚，但絕對已經很對得起這個價格，可以整碗喝到見底沒問題。

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲搭配的是粗黃捲麵，同為不少台灣人喜歡的帶Q度的麵條。

麻辣豚骨拉麵－145元
豚骨拉麵的基底、配料都是一樣的，麻辣口味僅是多加了麻辣醬而已，看似紅通通的湯頭其實屬於小辣程度，只要你平常能吃點小辣，應該都不會覺得太強烈，喝下一口辣湯全身都暖了起來，叉燒、溏心蛋都有著水準以上的演出。

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲麵條同樣是搭配黃捲麵，和口味較重的湯頭較為合拍。

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

▲這樣一碗只要135元、145元，真的是便宜到難以置信，老闆居然還可以讓你免費續麵！

用餐心得
每次經過小高拉麵門口總在排隊，早就好奇到底有多好吃了，吃過以後覺得確實不錯，醬油豚骨拉麵、麻辣豚骨拉麵味道都是好的，用料也很實在CP值極高，小高拉麵絕對是一家值得推薦的中和永和拉麵店，不用花大錢就能品嚐美味拉麵，只是要有耐心排隊。

▲▼ 拉麵控快衝！免費加麵吃到飽　一碗只要135元CP值超高。（圖／周花花攝）

小高拉麵

地址：新北市永和區得和路413－1號
營業時間：11：00－15：00，17：00－23：30

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