新莊「4.8顆星」深夜私房菜！炒飯最強、青檸焦糖叉燒豬饕客激推

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

菜單提供滷味、多道炸物、海鮮、炒飯、涼菜、精釀啤酒、調酒和涼麵等家常菜料理，營業時間至凌晨一點，晚上睡不著肚子餓的新莊深夜食堂、餐酒館推薦，每次來都有新菜單出現，多道經典佳餚都很有特色和創意，也是新莊餐酒館推薦。

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▲晚餐時段較多人，可以選擇7點半後來吃宵夜，營業時間到凌晨的新莊宵夜好去處。

內用環境

▲平日5點半開始營業就有不少客人來用餐，炒飯、滷味和熱炒料理都是桌上佳餚，還有幾桌客人會點啤酒來搭配小酌，之前假日來更熱鬧。

▲這裡好適合下班找朋友來喝一杯。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

菜單價錢

餐點推薦

▲每桌都有QR CODE可以掃描點餐，有些餐點會有照片可以參考，方便點餐，幾乎每一桌都有點蛋炒飯，也是我來這麼多次的新菜色推薦。

櫻花蝦蝦仁蛋炒飯

之前來吃都點涼麵，這次就點新菜色，沒想到讓我們好驚艷，當天晚上幾乎每桌都有點一盤來分食，份量大約可以三個人分享，價格很實在，餐名叫櫻花蝦蝦仁，可以吃到兩種蝦，整盤炒飯就像一座小山脈，看到給料豪邁的櫻花蝦和蝦仁。

▲鍋氣足，米粒飽滿不油膩，嘴裡充滿蛋香和蔥香，蝦仁肉鮮嫩彈牙，櫻花蝦又脆又香，讓炒飯增色不少。

湘炒農家一碗香

這道餐名也太文青，能在這吃到湘菜料理真不簡單，裡頭有黑木耳、高麗菜、青椒、木耳、豬肉和炒蛋，除了老闆的特調醬料再加上辣椒拌炒，鮮、香、辣都在這一盤，相當下飯。

阿嬤的炸蛋

看起來很普通卻不簡單的一道炸蛋，外層酥酥香香的，用筷子夾還能感受到炸蛋的柔嫩，裡面還是邪惡的半熟蛋黃，加上辣椒、蔥花和特調醬汁，單吃或配炒飯都很可以。

青檸焦糖叉燒豬 260元

蜜汁叉燒的色澤，帶有光澤相當誘人，厚切帶咬勁，豬肉扎實又彈牙。最上面以檸檬皮點綴提味，叉燒中間夾上新鮮檸檬切片，入口沒有想像中的酸澀，倒是滿滿的甜蜜，檸檬平衡了叉燒的甜味。

▲後來問老闆才知道他這是用松阪豬做的，難怪肉質這麼棒，也是我下次再訪必點的一道菜。

結語

「阿北私房菜」在新莊營業多年，早有固定客群，我也來了好幾次，每次都有新菜單出現，晚餐用餐時段較多人，可以選擇7點半後來吃宵夜或小酌，用餐環境、氛圍都很棒的新莊美食餐廳推薦。

阿北私房菜

地址： 新北市新莊區立信三街12巷2號

營業時間：17：30－01：00

電話： 02－8521－6146

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