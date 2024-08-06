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油雞「果凍外皮」超嫩！三重小店專賣油雞撈麵　加碼藥膳湯喝到飽

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

三重美食來分享這家「豐雞號三重店」，網路評價近千則4顆星豐雞號油雞撈麵專賣店，樹小編一直很喜歡港式燒臘餐廳，之前吃過中原豐雞號印象不錯，這天看到後想說來回味一下，鄉民推薦必點招牌油雞飯、油雞撈麵、廣東滷味等，飯麵份量多還有藥膳湯喝到飽，真的是還不錯吃。

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豐雞號三重店位置

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲鄰近厚德國小旁邊，開車來附近蠻多停車位，用餐時間人潮還不少。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

豐雞號三重店營業時間
營業時間 11：00－14：00／17：00－20：00，下午有休息時間可別撲空，豐雞號從蘆洲起家，陸續開了不少分店，三重店裝潢可愛新潮，光看外觀很難想像是賣油雞飯撈麵的店家。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

豐雞號三重店用餐環境

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲比起常見的燒臘油雞專賣店，店面就是很港式茶餐廳裝潢，店內用座位不多，比較吸引我的是櫥窗內整排油雞。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

豐雞號三重店菜單價錢
必點招牌油雞飯、油雞撈麵，以及帶點台味的油雞米苔目，人氣品項大概就是菜單上面有照片的都可以參考，另外還有廣東滷味跟港式飲料等等，牆面上的塗鴉介紹真的很有趣。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

豐雞號藥膳雞湯

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲免費藥膳雞湯，喝起來是討喜的藥膳滋味，不會太苦或味道太過厚重，這湯我就先喝了兩碗。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

招牌油雞飯
必點招牌油雞飯，油雞跟菜飯分開擺放，光是菜飯就很大一碗有點份量，完美呈現雞肉的鮮美油雞閃閃惹人愛，雞肉相當嫩口鹹香非常夠味不柴澀，加上油蔥就是會讓人想要大口扒飯很下飯。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲油雞外皮就像果凍般，好吃到一次吃兩支腿我可以，想要多點油蔥可以跟店家拿，菜飯裡面有許多配菜也是很下飯。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲題外話，他們家的碗很有質感小編很喜歡。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

廣東滷味

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲樹小編覺得滷味比較偏鹹，如果是剛好走重口味路線應該會喜歡，點了米血糕和甜不辣。

豬腱子撈麵
豐雞號豬腱子撈麵（乾），我點了豬腱子撈麵，因為同時有點油雞飯，所以換點豬腱子，如果是只點一項的話，我會點油雞撈麵，如果喜歡吃辣的話，推薦可以加一點辣，真的有升級的爽度。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

▲另外撈麵簡單來說就是乾麵，在香港點撈麵就是乾麵，可別拍太久因為放太久會太乾就不好吃，黃褐色的生麵口感特別Q彈，至於豬腱子不會太過軟爛，有點嚼勁。

▲▼豐雞號三重店，超嫩油雞飯撈麵藥膳湯喝到飽。（圖／部落客Darren提供）

豐雞號三重店

地址：241新北市三重區自強路二段88號1樓
電話：02－8985－7747
營業時間：11：00－14：00／17：00－20：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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