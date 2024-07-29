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永和巷弄裡的放空角落！溫馨咖啡老宅打發時間　手沖咖啡一致好評

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

跟久未碰面的友人們聚餐約吃韓式燒肉Buffet，在吃完飯後走到這家在地知名的手沖烘培老宅咖啡館「肆拾肆號館」，本身相距捷運頂溪站有段距離，位處巷弄帶有低調的特色且提供WIFI，適合喜歡品味消磨時間的人前來，當天臨時起意續攤，同行的友人說在天母也曾有分店，不過現在已經歇業了。

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▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲外觀門面黑底白字招牌很顯眼，裡頭的中庭環境很不錯，是住家改裝的特色。

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

店內環境
以木質和水泥空間做構築，整體的氛圍感是不錯的，除了中庭與大廳之外，還有不同隔間裡的座位，個人覺得隔音不算好，人多會比較不適合。

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

菜單
這裡的低消是一杯咖啡，平均單人消費大約在200－300元左右，平日不限時、假日約兩個鐘頭，在入座後，選擇想品嚐的內容再去櫃檯點餐，離開前再結帳，冷藏櫃裡有幾款甜點可以選擇，另外還有熟食等等可以單點。

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲比較有意思的是選用的咖啡杯是來自不同國家地區瓷杯，像我的是來自日本，友人的是來自中國。

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▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲本身中度爌培帶有巧克力、堅果與焦糖的氣味。

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

抹茶巴斯克蛋糕160元

▲▼永和手沖烘培老宅咖啡館。（圖／記者柯珮萱攝）

▲其實還滿搭的，本身屬於焦香濃起司的味道，但不知是不是自家做的甜品。

肆拾肆號館

地址：234新北市永和區福和路198巷6號
電話：02－8660－9093
時間：09：00－18：00（周一二休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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