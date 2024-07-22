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三重人愛吃的地方美食！佛系經營牛肉麵蒜頭加爆、小菜均一價35元

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

三重經營多年的牛肉麵店，也是很多在地人喜歡的名單推薦，環境明亮不髒，店家態度親切客氣，有許多的小菜可以搭配，牛肉麵只有一種紅燒口味，湯頭色澤深厚，味道甘醇濃郁，加上店家提供的牛油、蔥花與酸菜，搭配起來美味度激增。

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▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲店前攤位擺滿綠色植栽。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲有提供愛心待用餐（限外帶），很有愛的店家。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲店內環境整齊乾淨，老闆還用掃地機器人清潔地板。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲餐具放在消毒櫃自取，旁邊還有店家的漫畫收藏。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲小菜可以自己拿，旁邊還有各種沾醬、酸菜、蒜頭和牛油可以搭配，也可以把滷味小菜拿給老闆加熱再來調醬。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲有牛肉麵、牛筋麵、牛雜麵和綜合麵，也可以點半筋半肉麵，有大小碗分別。

小菜通通35元

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲拿了海帶豆乾綜合請老闆幫我加熱，自己加滿蔥花和一點點醬油。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲辣椒超級辣。

半筋半肉牛肉麵 小碗150元
只有一種紅燒口味，湯頭色澤深厚，味甘醇厚濃郁，只是喝到最後會覺得有點鹹，可以加點牛油和蔥花轉換味道，牛腱肉軟嫩入味，牛筋Q軟鮮嫩。

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高棚滿座牛肉麵，三重好吃牛肉麵推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲麵條只有一種陽春細麵條，不過現點現煮，麵Q滑口，十分掛湯，整體還是很不錯的。

高棚滿座牛肉麵

地址：新北市三重區大智街238之3號1F
營業時間：10：45－20：30
電話：02－2980－9604

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