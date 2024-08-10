雲林斗六110元CP值火鴨飯肉量爆多！外皮香酥口感軟嫩帶鮮香肉汁

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

雲林縣斗六市的鴨香寶烤鴨在地飄香近10年，菜單提供火鴨飯、烤鴨、一鴨兩吃等餐點，鄰近斗六車站、太平老街。用料實在、份量不小，是不少人的斗六烤鴨、斗六烤鴨飯、斗六便當好選擇。

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鴨香寶烤鴨在哪裡

鴨香寶烤鴨位於雲林縣斗六市雲林路一段108號，距離雲林縣公車站－雲中街走路1分鐘、斗六車站走路9分鐘，鄰近斗六雲中街文創聚落、太平老街、斗六車站。周邊有斗六西市場姐妹麵攤、西市羊肉、吳記肉圓、阿賜豬腳飯、老街碗粿等餐飲、場所等餐飲、場所。

環境介紹

鴨香寶烤鴨的環境就是標準的外帶烤鴨店，不過比起一般的烤鴨多賣了燒臘便當。

烤鴨料理過程

鴨香寶烤鴨的師傅熟練地在砧板前剁烤鴨，多種烤鴨部位一字排開，還有燒臘、臘腸、燒肉可以選擇。

大火鴨飯

這次來到了雲林斗六找美食，我們前往雲林路上的鴨香寶烤鴨買晚餐，我們在鴨香寶烤鴨點了一個大火鴨飯。整個烤鴨塞好塞滿超滿足，外皮香酥肉感軟嫩帶豐腴肉汁，沒有骨頭吃起來更是滿足。配菜則是花椰菜、番茄炒飯、高麗菜，還有辣菜脯與豆棗畫龍點睛。

價目表

鴨香寶烤鴨菜單提供烤鴨、剁盤、便當種類，烤鴨提供一鴨二吃、餅皮、洋蔥、麵醬、香酥鴨，剁盤提供烤鴨上段、烤全鴨、烤半鴨、剁炒鴨，便當提供火鴨飯、燒肉飯、雙拼飯、三寶飯、叉燒飯、鴨腿飯等餐點。

鴨香寶烤鴨

地址：雲林縣斗六市雲林路一段108號

電話：05－537－4838

營業時間：11：00－13：30、16：00－19：30（周一公休）

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