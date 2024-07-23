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彰化員林美食推薦！40年排骨飯老店　肉感扎實飽滿脆皮香氣十足

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

位於員林市中山路上「夢幻三家元老-員林小吃」創立於1983年，在地飄香40年的排骨飯，菜單選項多樣、價格親民，提供排骨飯、肉燥飯、麵食、滷味等餐點，鄰近員林火車站和員林麥當勞，是不少人的員林小吃、員林排骨飯、員林美食好選擇。

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▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲40年的排骨飯老店藏身車站街邊，三間店的餐點一次享有，沒排個半小時吃不到，不少當地人補習時期的回憶。

夢幻三家元老在哪裡
距離彰化縣公車站－員林站走路3分鐘、距離員林車站走路4分鐘，鄰近彰化車站、員林禪寺、光南大批發（員林店）、麥當勞員林店，週邊有番薯市八寶圓仔冰、柳家紅油抄手、員林肉圓施、魯肉張豬腳飯爌肉飯、舞鶴昭日咖啡、大胖鵝肉、彰化員林米糕榕、酥皮肉圓宗、東門賴家碗粿、旺來傳統豆花等餐飲、場所。

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

夢幻三家元老價目表

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

夢幻三家元老環境
是傳統的小吃店，不過有非露天的用餐座席，內用提供紙巾與空調，特別的是分為三個店面，看似不同人經營，但是餐點像是通用的，到了餐期人滿為患，有時候請客人去隔壁吃不是趕人，而是共同座位。

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

夢幻三家元老料理過程

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲師傅們忙進忙出不過手腳相當俐落，煮麵、切排骨、滷味流水線排開，連家族的小朋友都會幫忙來收桌。

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

夢幻三家元老調味料

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲調味料提供蒜汁、辣椒醬可以酌量使用。

夢幻三家元老吃什麼

排骨飯
算是店內的招牌品項，跟便當店的排骨便當三菜一飯不一樣，這裡有點像是台鐵便當的60元排骨飯，但是不是滷排骨而是炸排骨，除了排骨還有搭配上豆干、酸菜、肉燥，排骨像是豬軟排裹粉酥脆，外皮酥炸至金黃色澤，外層相當地酥脆，肉感飽滿軟嫩挺有咬感，佐以胡椒提出香氣，搭配酸菜、肉燥與米粒一同下肚好不滿足，豆干也非常入味。

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了一碗排骨飯、筋肉湯與粉腸。

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

筋肉湯

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲搭配排骨的好選擇，湯頭溫潤淡雅佐以薑絲、蔥花去腥提味，肉感扎實而不柴口，質地細緻挺新鮮。

粉腸

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲處理的還算不錯沒有常見的腥味，佐以薑絲、醬汁提出香氣，外脆內Q在口中越嚼越香。

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

▲▼員林40年的排骨飯老店，三間店的餐點一次享有。（圖／部落客美熊提供）

夢幻三家元老員林小吃

地址：彰化縣員林市中山路二段33號
電話：04－833－7816
營業時間：10：40－20：00

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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