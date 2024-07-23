彰化員林美食推薦！40年排骨飯老店　肉感扎實飽滿脆皮香氣十足

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

位於員林市中山路上「夢幻三家元老-員林小吃」創立於1983年，在地飄香40年的排骨飯，菜單選項多樣、價格親民，提供排骨飯、肉燥飯、麵食、滷味等餐點，鄰近員林火車站和員林麥當勞，是不少人的員林小吃、員林排骨飯、員林美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲40年的排骨飯老店藏身車站街邊，三間店的餐點一次享有，沒排個半小時吃不到，不少當地人補習時期的回憶。

夢幻三家元老在哪裡

距離彰化縣公車站－員林站走路3分鐘、距離員林車站走路4分鐘，鄰近彰化車站、員林禪寺、光南大批發（員林店）、麥當勞員林店，週邊有番薯市八寶圓仔冰、柳家紅油抄手、員林肉圓施、魯肉張豬腳飯爌肉飯、舞鶴昭日咖啡、大胖鵝肉、彰化員林米糕榕、酥皮肉圓宗、東門賴家碗粿、旺來傳統豆花等餐飲、場所。

夢幻三家元老價目表

夢幻三家元老環境

是傳統的小吃店，不過有非露天的用餐座席，內用提供紙巾與空調，特別的是分為三個店面，看似不同人經營，但是餐點像是通用的，到了餐期人滿為患，有時候請客人去隔壁吃不是趕人，而是共同座位。

夢幻三家元老料理過程

▲師傅們忙進忙出不過手腳相當俐落，煮麵、切排骨、滷味流水線排開，連家族的小朋友都會幫忙來收桌。

夢幻三家元老調味料

▲調味料提供蒜汁、辣椒醬可以酌量使用。

夢幻三家元老吃什麼

排骨飯

算是店內的招牌品項，跟便當店的排骨便當三菜一飯不一樣，這裡有點像是台鐵便當的60元排骨飯，但是不是滷排骨而是炸排骨，除了排骨還有搭配上豆干、酸菜、肉燥，排骨像是豬軟排裹粉酥脆，外皮酥炸至金黃色澤，外層相當地酥脆，肉感飽滿軟嫩挺有咬感，佐以胡椒提出香氣，搭配酸菜、肉燥與米粒一同下肚好不滿足，豆干也非常入味。

▲我們點了一碗排骨飯、筋肉湯與粉腸。

筋肉湯

▲搭配排骨的好選擇，湯頭溫潤淡雅佐以薑絲、蔥花去腥提味，肉感扎實而不柴口，質地細緻挺新鮮。

粉腸

▲處理的還算不錯沒有常見的腥味，佐以薑絲、醬汁提出香氣，外脆內Q在口中越嚼越香。

夢幻三家元老員林小吃

地址：彰化縣員林市中山路二段33號

電話：04－833－7816

營業時間：10：40－20：00

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

►台南40多年隱藏版下午茶！古早味甜甜圈手工麵團酥炸出誘人金黃色

►台南飄香20多年關東煮攤！中部流派大鍋燙炒麵＋秘製辣油太涮嘴