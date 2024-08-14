新營人稱「鏘鏘鏘炒飯」飄香30多年！煎魚肚外脆內嫩、蚵仔湯超鮮

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

台南新營區的阿翔蚵仔煎在地飄香30多年，菜單提供炒飯、蚵仔煎、煎魚肚、鍋燒等餐點，鄰近新營夜市的阿翔蚵仔煎煎功不賴、用料實在，是不少人的新營煎魚肚、新營蚵仔煎、新營小吃、新營宵夜好選擇。

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阿翔蚵仔煎在哪裡

阿翔蚵仔煎位於台南市新營區復興路104之1號，距離台南市公車站－新營區停2停車場走路7分鐘，鄰近新營夜市、新營第一市場、新營高中、復興路商圈，周邊有阿福涼茶、永浤牛肉湯、大口香雞排、阿生牛肉湯、泰式幽靈串燒新營店等餐飲、場所。

環境介紹

阿翔蚵仔煎的環境算是經典的小吃攤，提供簡單的用餐區，內用有空調、紙巾與廁所。

料理過程

阿翔蚵仔煎的料理過程主要在店門口，師傅熟練地在鐵板上香煎虱目魚肚，蚵仔煎從麵糊、下蔬菜、蚵仔、雞蛋，大火煎得香酥脆口，炒功超絕相當有節奏，在地人都叫他「鏘鏘鏘炒飯」。

蚵仔煎蚵仔鮮甜

阿翔蚵仔煎的蚵仔煎是店內的招牌品項！現點現煎的蚵仔煎要稍後才吃得到，麵糊在鐵板上煎出酥皮，接著打蛋、放下蚵仔、佐以小白菜，最後淋上特製醬汁。醬感鹹鹹甜甜，但是跟市區的茄汁風味不太一樣，蚵仔個頭不小，肥美滋味挺鮮甜。

煎魚肚

餐期常常可以看到虱目魚肚在煎台一字排開，外層煎得香酥脆口，黑黑的脂肪有去掉這就是魚肚的精華，質地軟嫩沒有刺吃起來挺不錯，甘美油香與魚肉在口中漫開鮮鹹感，僅佐以椒鹽提出香氣，保有食材的風味。

蚵仔湯用料實在

蚵仔湯料好實在，蚵仔給得毫不手軟，簡單搭配上芹菜末、韭菜去腥，湯頭鮮美清甜，蚵仔一口三四顆好不滿足。

價目表

菜單提供蚵仔煎類、炒飯、粥、鍋燒意麵、湯品、小炒等種類；蚵仔煎類提供蚵仔煎、三鮮煎、蝦仁煎等。

阿翔蚵仔煎

地址：台南市新營區復興路104之1號

電話：06－637－4496

營業時間：14：00－23：00（周四公休）

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