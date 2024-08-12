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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

台中北區的「泰鮮美」自2016開始在地飄香8多年，位於北區西屯路上的店面，菜單提供打拋豬飯、椒麻雞、檸檬雞等餐點，鄰近科博館、健行路商圈的泰鮮美口味道地、用料實在，同時鄰近忠明高中，是不少人的台中泰式、台中雲南料理、台中緬甸料理好選擇。

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泰鮮美 位置

泰鮮美位於台中市北區西屯路一段313號，距離台中市公車站「西屯健行路口」走路30秒鐘，鄰近科博館、忠明高中、金典百貨、美村路商圈，週邊有佳皇城烤鴨、健行路無名古早味蛋餅、陸軍小館、傅碳烤胡椒餅、金源興焢肉飯、鹽酥豬、迷霧早午餐、阿裕壽司、台中李記麻糬、林記廣東粥等餐飲場所。

泰鮮美 價目表

主食及套餐

泰鮮美菜單提供套餐、麵食及湯品、多人套餐、熟食、涼拌、酥炸、兒童餐、飲品等種類，套餐提供雲南涼拌皮蛋飯、紅綠咖哩椰汁雞飯、泰式辣炒雞飯、雲南醃菜豬肉飯、打拋豬肉飯、打拋牛肉飯、椒麻雞腿飯、泰式檸檬雞腿飯，麵食及湯品提供泰式酸辣海鮮湯麵、酸辣海鮮湯。

多人套餐則有雙人、4人、6人等選擇，熟食提供紅咖哩椰汁雞、綠咖哩椰汁雞、泰式辣炒雞、辣式辣炒花枝、泰式辣炒海鮮、打拋豬、打拋牛、雲南醃菜炒豬肉、雲南醃菜炒牛肉、空心菜、高麗菜、白香飯。

涼拌及兒童餐

涼拌提供涼拌青木瓜、涼拌香茅豬排、涼拌海鮮、涼拌花枝、涼拌雞肉、雲南涼拌皮蛋、雲南大薄片，酥炸提供月亮蝦餅、椒麻雞、泰式檸檬雞、酸辣香酥魚、香酥三味魚、泰式清蒸檸檬魚，兒童餐提供打拋豬肉飯、椒麻雞腿飯，飲品提供蘋果西打、可樂、可爾必思、椰子水、羅望子果汁、泰式豆奶、泰式奶茶等餐點。

▲泰鮮美菜單。

泰鮮美 環境

泰鮮美的環境就是經典的家常滇緬泰小館，內用環境提供紙巾、空調與飲水機，店內環境質感而舒適，算是溫馨且舒服的餐館，內用空間處處可以看到泰緬風的文化意象與陳設。

泰鮮美 調味料

泰鮮美提供多種東南亞的調味料可以選購，像是當地辣椒、椰汁、醬油、魚露皆可以選擇。

泰鮮美 餐點

這次來到了台中北區找美食，來到了西屯路上的泰鮮美吃晚餐，點了一份打拋豬肉飯、椒麻雞腿飯、雲南涼拌皮蛋、蝦醬空心菜與白飯3碗。

泰鮮美 打拋豬肉飯

打拋豬肉飯算是泰緬餐廳常點的招牌品項之一，早期有不少緬甸雲南後裔輾轉來到台灣，所以台灣有蠻多類似口味的泰緬雲南菜，或許有人會認為泰式料理與緬甸料理很不相同，但是個人吃過了清邁傳統料理才發現與泰國中部的菜系也有南北差異，甚至更接近緬甸菜的口味，但東南亞菜的流派就是很善用辛香料與草本香草，鮮、香、酸、辣能夠展現在料理之中。

口感表現

豬肉塊佐以九層塔、蔥段、辣椒與魚露、醬油拌炒入味，有些許九層塔畫龍點睛，整體算是濕潤感的打拋豬，醬汁給的相當多，調味比較像是泰北的風格，整體酸度比較飽滿，辣香十足而辣勁不會那麼刺激，不過沒有加豆子炒，所以少了輕脆感，份量十足搭配兩碗飯也非常夠。

泰鮮美 椒麻雞腿飯

其實椒麻雞不算是傳統的泰式料理，據傳聞是雲南大廚融入在地香料所改良出來的創意料理，雞腿排裹粉酥炸至金黃色澤，接著淋上酥辣醬汁、香菜與辣椒，上層還有高麗菜絲增添脆爽感，香辣感帶酸甜滋味，尾段則是辛香料滋味漫開在唇齒間，醬汁也挺下飯的。

泰鮮美 雲南涼拌皮蛋

泰鮮美的雲南涼拌皮蛋算是店內必點單品，佐以堅果碎、香菜、辣椒與雲南醬汁來做提味，香辣微辛口帶酸甜滋味，不僅掩蓋掉皮蛋黃的腥味，整體滋味開胃好不涮嘴，還有些許黃瓜片增添脆爽感與清甜，酸辣鮮鹹搭配上米飯下肚好不滿足。

泰鮮美 蝦醬空心菜

這裡的蝦醬空心菜也是不少人的心頭好，主要的料理方式以蝦醬為底爆炒，醬汁的鮮鹹感與蝦味非常突出。

泰鮮美-泰奶

泰鮮美的泰奶尺寸算是早餐店飲料的中杯，個頭不大杯所以喝起來不會太膩，煉乳香氣與茶感最是合拍，吃辣口的料理就是要來一杯。

▲內用點多人套餐還會附整鍋白飯吃到飽。

泰鮮美 套餐

泰鮮美的套餐附有白飯、涼拌、青菜、湯品，白飯份量有點少或許因為主餐太下飯了，高麗菜調味淡搭配上打拋豬剛剛好，涼拌則是酸辣好開胃，湯品偏東陰功湯，溫溫的挺適口，如果冬天能夠是溫熱的更是暖心，湯頭裡頭有洋蔥與貢丸切片。

泰鮮美 用餐心得

不愧是網友直呼「全台中泰式料理最好吃的店家！」泰緬媽媽道地的好手藝，雲南皮蛋直接炫完3碗飯，點套餐整桶白飯霸氣上桌吃到飽。

泰鮮美

電話：0423230797

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：30（公休見粉專）

地址：台中市北區西屯路一段313號

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