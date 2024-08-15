聾啞夫婦用心製作！台南飄香30年雞蛋糕　焦香蔥肉餅用料誠意滿滿

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃亭詠
台南市東區的一品德雞蛋糕在地飄香30多年，位於崇明路菜單提供雞蛋糕、蔥肉餅、車輪餅。近台南文化中心、巴克禮公園，價格親民、口味實在，老闆是聾啞夫婦經營了30多年，蔥肉餅內餡更是誠意滿滿，也是附近小朋友下課的口袋名單。
價目表
一品德雞蛋糕提供雞蛋糕、車輪餅、蔥油餅，雞蛋糕有原味、奶油布丁、紅豆、巧克力，車輪餅提供奶酥、黑芝麻、花生、奶油布丁、紅豆，蔥油餅則可以選擇可以加蛋。
料理過程
雞蛋糕以傳統模具製作，倒入麵糊烤成型，接著擺入各式配料，再蓋上另一層麵糊烤至金黃色澤；蔥肉餅則是兩面香煎，接著打上雞蛋後擺上餅皮，出爐後會撒上胡椒粉，前面則有甜油膏、甜辣醬可以自行取用。
▲原味雞蛋糕蓬鬆軟柔帶蜂蜜香氣，口感扎實偏乾一些，搭配上飲品很剛好。
▲口感滑潤綿密帶蛋乳香氣，香甜滋味搭配蛋糕體幸福無比。
車輪餅
這次點的車輪餅為奶油布丁口味，吃起來跟雞蛋糕的滋味一樣，不過外皮更有Q感，內餡也是給好給滿。
蔥肉餅
一品德雞蛋糕的蔥肉餅看似焦了點，不過吃起來竟然還不錯，外頭酥脆內層帶點嚼感，裡頭的蔥肉餡以這個價格來說誠意滿滿，搭配上煎蛋更是滿足，胡椒香氣的辛香感畫龍點睛，來台南必搭配的甜油膏也別錯過。
一品德雞蛋糕（聾啞夫婦雞蛋糕）
營業時間：13：30－18：30（周日公休）
地址：台南市東區崇明路榮譽街口
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