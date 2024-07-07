開箱曼谷在地30多年老麵館！Q彈寬粉越嚼越香　就在水門市場旁邊

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

曼谷拉差貼威縣的「味泰美牛肉麵館／RotChunYeamBeefNoodle」飄香超過30多年，位於拉察巴洛路，提供牛肉麵、粉、牛肉丸粉等餐點，鄰近水門市場旁的味泰美牛肉麵味泰美牛肉麵品項多樣、用料實在，拉察巴洛站旁是不少人的曼谷小吃、美食、水門小吃、水門牛肉麵好選擇。

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▲傳承潮汕爺爺的好味道，細麵、寬麵、粉絲任你選，牛肉、牛肉丸一次滿足，在地飄香超過30多年，水門市場旁的老味道。

味泰美牛肉麵館位置

位於泰國曼谷，距離泰國曼谷機場捷運－拉察巴洛站（Bangkok Airport Rail Link）走路1分鐘、距離曼谷公車站－Indra Square Pratunam走路3分鐘，味泰美牛肉麵館鄰近水門市場、Indra Square、水門夜市、Palladium Night Market、白金購物中心、Kuang Heng 水門雞飯等餐飲場所。







味泰美牛肉麵館價目表

菜單提供牛肉粉麵等餐點，麵條可以選擇寬粉、細粉與粉絲，湯頭可以選擇做湯麵抑或是乾拌麵，配料則能選擇牛肉丸、牛肉片、牛筋、牛肚、牛百葉、牛肚、牛心、牛肺、牛胸，還能夠加價升級多菜、多麵或是多飯。

▲價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了。

味泰美牛肉麵館環境

▲環境算是舒適的小吃攤，內用提供紙巾，沒有空調建議晚上來比較不會太熱。

味泰美牛肉麵館料理過程





▲料理由當地的師傅們所烹飪，熟練地下鍋燙牛肉、煮麵條，接著淋上湯頭撒上蒜酥與香菜。

味泰美牛肉麵館推薦餐點

這次來到了泰國曼谷找美食，我們來到了水門市場週邊的味泰美牛肉麵館吃午餐，在味泰美牛肉麵館點了牛肉細粉、牛肉寬粉與牛肉丸、唐茶。

牛肉細粉

店內的人氣品項，湯頭溫潤而鹹甜帶鮮感，佐以蒜酥、香菜提出香氣與辛香感，還有東南亞獨有的魚露香氣，細粉口感彈牙帶些微Q感，吸附上湯汁下肚好不滿足， 牛肉有牛肉片與牛胸肉片，吃起來有點像是台南牛肉湯的既視感，不過牛肉有抓醃過，口感較為鬆軟不算太飽滿。

牛肉寬粉

喜歡更Q口感的朋友可以選擇牛肉寬粉，寬粉有點像是四川的苕粉，但是沒有那麼的韌，香Q帶點咬感在口中越嚼越香，如果搭配一些辣油真的有點像是牛肉酸辣粉，湯頭裡頭還有豆芽菜畫龍點睛，不得不說這碗麵有點像是馬來西亞的粿條湯，或許都是來自潮汕華人後輩的好味道，但是湯頭有點不同，辛香感與酸感更重了些。

牛肉丸





▲味泰美牛肉麵館的牛肉丸與榮泰有點神似，吃起來算是中規中矩，口感稍微軟了些。

唐茶

▲有無糖茶可以選擇，沁涼淡雅。

調味料

▲調味料有酸辣椒醬汁、黑胡椒與辣椒粉、糖、檸檬與胡椒魚露可以選擇搭配。

味泰美牛肉麵館

地址：泰國曼谷拉差貼威縣拉察巴洛路108號，

電話：＋668－4355－0336

營業時間：10：00－18：30（周日公休）

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