飄香近10年！出沒南投各地夜市麻辣鴨血攤　湯頭鹹香微辛滋味香辣

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

南投縣草屯鎮的草鞋墩大鼎麻辣鴨血在地飄香近10年，位於草屯鎮中正路裡頭，菜單提供麻辣鴨血、麻辣豆腐、王子麵等餐點，鄰近草屯中正路商圈、南開科大。價格親民、口味實在，是不少人的南投麻辣鴨血、草屯麻辣鴨血、草鞋墩小吃好選擇。

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大鼎麻辣鴨血在哪裡

大鼎麻辣鴨血距離南投縣公車站－寶島時代村走路3分鐘，鄰近中國附醫草屯分院、草屯中正路商圈、南開科大、大觀市場，週邊有草屯台灣奇雞、林家古早味便當、草屯圓環動力早餐、阿美麵攤、秉峯鍋燒店總店、榕樹下扣仔嗲、摩斯漢堡南投草屯店、米香哥蝦仁飯等餐飲、場所。

大鼎麻辣鴨血料理過程

超人氣麻辣鴨血在地人從小吃到大，藏身夜市裏頭想吃冬粉泡麵通通有，豆皮、貢丸、金針菇給好給滿。菜單提供麻辣鴨血、麻辣豆腐、麻辣鴨血豆腐、王子麵等餐點。一整鍋的鴨血、豆腐、豆皮、金針菇，闆娘熟練地從鍋中撈出。

▲我們來到了大鼎麻辣鴨血吃晚餐，點了麻辣豆腐＋王子麵。

麻辣豆腐

我們點了一碗麻辣豆腐，滿滿的豆腐搭配起來最滿足，金針菇、豆皮、貢丸給好給滿，上頭還有蔥花與醬料提出香氣，湯頭鹹香微辛帶點辣感，豆皮吸附滿湯汁香氣十足，豆腐軟嫩帶香辣滋味。

王子麵

大鼎麻辣鴨血的王子麵也是搭配麻辣豆腐的好選擇，一碗只要20元，雖然比起外面王子麵貴，可是麵條很會吸湯汁，這個價格我覺得值了，一樣有搭配上醬料。

大鼎麻辣鴨血

地址：草鞋墩人文觀光夜市、南投縣草屯鎮中正路1037號（周五六）／周四 竹山夜市／周五 埔里城觀光夜市、周五 草鞋墩人文觀光夜市／周六 埔里城觀光夜市、周六 草鞋墩人文觀光夜市／周日 雲林燈籠夜市、周日 草鞋墩人文觀光夜市

電話：0972－912－283

營業時間：18：00－完售

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