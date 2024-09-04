宮廟睡一晚千元有找！花蓮港天宮「香客大樓」背包客大推CP值超高

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

話說樹小編環島旅行收集了不少平價住宿香客大樓，包括有宜蘭協天廟香客大樓、北港朝天宮朝聖行旅等等，這次要來分享的是花蓮平價住宿「花蓮港天宮香客大樓」，港天媽在地已經有200多年歷史，是花蓮市最大廟宇，趕緊來跟大家分享入住心得。

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▲鄰近花蓮火車站、德興棒球場，到花蓮市區只要10分鐘的路程。

花蓮港天宮停車場

開車來到花蓮港天宮，完全不用擔心停車問題，因為廣場前面大到連遊覽車都可以停，尤其是平日來停車位非常多。

花蓮港天宮住宿報到處

停好車子樹小編走到「花蓮港天宮香客大樓」住宿報到處來報到，我大約在一個星期有先打電話預訂香客大樓套房，所以不怕沒有房間，入住下午3點到晚上8點，隔天早上9點退房。

實際價格以廟方為主

在住宿報到處簡單填寫好資料，至於入住套房價格不到1000元，詳細還是要依廟方香客大樓為主，也多虧廟宇香客大樓，讓樹小編環島省了不少錢。

▲香客大樓就在面對廟宇左邊這棟。

▲沿路也有路標指引，可以很輕易找到入住房間，平日來訪入住人不多環境還蠻清幽。

花蓮港天宮香客大樓房間

▲這間是樹小編這次入住的港天宮香客大樓套房，房間非常整齊簡單，我住靠窗這間。

▲白天採光還不錯，房間電視、冷氣、基本衛浴設備都有。

▲房間裡面有免洗紙毛巾，不過沒有大毛巾，樹小編通常都會自己準備吸水毛巾，以備不時之需。

房型選擇種類多

港天宮香客大樓是不少背包客來花蓮住宿不錯的選擇，香客大樓分為套房及通鋪，由套房兩人房基本房型，至通鋪二十八人房型等等，另外這裡晚上離便利商店有段距離，雖然有零食販賣機，但選擇不多，建議可以先去超商買再過來入住。

花蓮港天宮介紹

在廟後面的景色很美，港天宮祀奉主神為天上聖母－湄州大媽，於清朝嘉慶年間由福建省蒲田林姓祖先在湄洲島-聖母廟恭請聖母金尊渡海來台灣供奉在自宅，至今已有二百多年歷史了，林家在台灣光復後返回大陸，返大陸前將大媽尊駕送與花蓮簡姓市民供奉。

民國六十六年八月正式動工興建港天宮，在廟宇背後有一座山稜，彷彿是一座太師椅，正前方又有美崙山遙遙相對，就像一張拜桌，地方人士引為上吉之地，每逢農曆三月十八十九，以及十一月初三，宮內人山人海香火旺盛是花蓮市最大廟宇。

花蓮港天宮香客大樓

地址：970花蓮縣花蓮市中山路一段500巷15號

電話： 03－856－0031

營業時間：06：00－20：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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