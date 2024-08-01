晴光市場最強滷肉飯！30多年老字號　得過亞洲50最佳餐廳亞洲之粹

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

這家超人氣晴光市場美食，在地開賣30多年還入選亞洲50最佳餐廳亞洲之粹，黃記魯肉飯菜單主打滷肉飯以及各式小菜，也是不少人的台北滷肉飯口袋名單，更是許多日本觀光客來台灣必吃魯肉飯，生意好到不分平假日人潮都很多，這篇來分享交通、營業時間、菜單等資訊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

黃記魯肉飯位置

鄰近台北晴光市場，搭捷運出中山國小站1號出口走路不到10分鐘，晴光市場周邊有不少美食，像是有十巷咖哩、台灣人ㄟ鮮奶脆皮甜甜圈、晴光紅豆餅等等，都是晴光市場超人氣美食。



▲星期一會固定公休，樹小編也是撲空了3次才吃到黃記魯肉飯，因為他們家常常會不定期公休。

▲在地開賣30多年，綠色招牌寫著黃字，前面幾次來吃都看到鐵門拉下來，這次總算是看到拉開鐵門開賣，看到店面站著不少店員忙進忙出。

▲可以看到攤位上有很多小菜，還有一鍋鍋滷菜，還有那鍋老滷汁看起來很誘人，也就是這鍋滷肉才吸引到許多人來訪。

黃記魯肉飯點餐方式

▲外帶就寫菜單給工作人員，內用就是入座再寫菜單桌號，之前看到疫情時間只有外帶人潮還是很多，現在內用人潮更是超多生意很好。

黃記魯肉飯用餐環境

▲店內工作人員不少，他們的態度也不錯，走進內用空間可以看到幾乎滿座，再往裡面也還有用餐座位。

黃記魯肉飯醬料自助區

▲將沾醬料統一擺放在一起，還有餐具自取，記得拿了沾醬調味料要歸回原位，仔細觀察店內環境也很整齊乾淨。

黃記魯肉飯菜單價錢

▲大類品項分成便當、飯類、湯類、羹麵類、小菜等等，主打就是魯肉飯、滷白菜、小菜。

▲必點推薦當然就是魯肉飯，份量分為大、小碗，鄉民推薦的還有油豆腐、豆芽菜、蹄膀肉、魯白菜。

滷肉飯 35元

就是這碗滷肉飯擄獲亞洲50最佳餐廳亞洲之粹，首先樹小編光是看滷肉飯的外觀，帶點肥肉油脂這模樣就挺誘人，加了醬油辣椒，不僅不會太過死鹹，加上帶點膠質的滷肉很速配很香，白飯的軟硬度也恰如其分，這碗滷肉飯在我心中起碼是數一數二的好吃。

▲推薦可以加點醬油辣椒，我看不少人在魯肉飯端上桌，就會開始尋找醬油辣椒在哪裡。

▲醬油辣椒不會太過死鹹，加上帶點膠質的滷肉很速配很香。

油豆腐

▲推薦必點，樹小編看到油豆腐通常都會點，因為基本上都不會很雷，記得要加上醬油辣椒更好吃。

蹄膀肉

▲鄉民推薦必吃蹄膀肉，蹄膀肉物外皮膠質很Q彈，肉本身很入味不會太乾柴，同樣少不了醬油辣椒更好吃。

豆芽菜

▲想說配點青菜就點了豆芽菜，沒想到搭配滷汁也好吃。

黃記魯肉飯

地址：104台北市中山區中山北路二段183巷28號

電話：02－2595－8396

營業時間：11：30－20：20（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►台北超佛「地中海料理」吃到飽只要329元！自助吧近20道料理無限供應

►中和新發現隱藏美食！沒招牌路邊攤「油飯飯糰」超實在飽足感滿分

►滑嫩似豆腐的銷魂口感！大骨熬煮豬血湯香氣足、柔嫩大腸零腥味