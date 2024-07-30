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可以吃的金紙＆金元寶！基隆50年老餅店限定版　拜完還能吃最環保

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者邵筱鈞

基隆伴手禮推薦這家基隆50年老店「建興餅店」，必買金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組，不論是初一或十五，或是神明生日都能買來拜拜，拜完還可以吃有夠環保，建興餅店還有賣麵包、蛋糕、甜點、糕餅、生吐司等等，鄰近基隆火車站以及基隆港口，交通方便是買基隆伴手禮不錯選擇。

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建興餅店　位置
建興餅店交通怎麼去，老字號建興餅店地址就在基隆市仁愛區忠一路，出基隆火車站走路過來大約只要2分鐘，附近還有許多美食小吃，可以先去吃基隆小吃，然後回程前再過來買伴手禮。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

建興餅店　營業時間
建興餅店成立於1970年的四腳亭，2021年建興餅店重新創立，營業時間從早上9點賣到晚上10點，走進店內有賣麵包、甜點、蛋糕、生吐司、糕餅等等。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

建興餅店　店內環境

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

建興餅店　菜單
建興餅店菜單價錢，店家每天都會公布在建興餅店臉書，有興趣都可以先去看看菜單內容，還有生日蛋糕可以事先預訂，走進建興餅店，會發現他們家的品項真的很廣，從古早味大餅到甜點都有，就連生吐司、千層蛋塔、台式馬卡龍都能一次買齊。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲店員說他們家原味生吐司賣很好。

建興餅店　品項推薦
從香港紅到台灣的千層蛋塔，現在到處都能輕易買到，不過來到這裡就是為了要買金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組，建議想買的朋友還是最好前一天預訂。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

建興餅店　金紙蛋糕
這次買的是財源滾滾套組，添加純龍眼蜜的蜂蜜千層蛋糕，以及採用紐西蘭純天然奶油丹麥麵糰製程的金元寶麵包，這樣一套是450元，我看店家還有財子壽千誠金紙蛋糕、普渡公金紙 、更衣蛋糕等等，真的很有創意。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲遠遠看還挺像金紙，就連側邊的福字細節也都有複刻上去。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲可以拿去拜拜，拜完還可以吃的金紙蛋糕。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲蛋糕吃起來有點甜，建議要多點人分著吃。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲金紙蛋糕適合冰冰的吃，買回家第一天可以冷藏，如果第一天吃不完，保存方式可以冷凍3個月。

建興餅店　金元寶麵包
財源滾滾套組這款金元寶丹麥麵包，土地公生日或是財神爺生日必買，拜拜招財整個很吉利，外盒是紅色還有祥獅獻瑞很討喜，開箱IG超紅的金元寶丹麥麵包，裡面金元寶造型麵包很可愛，麵包使用進口麵粉、安佳奶油來製作，外觀有著很漂亮的紋路，拿到手讓人愛不釋手。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲金元寶丹麥麵包吃起來蓬鬆軟綿，口感有點類似羅宋麵包。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲麵包裡面沒有包餡不會太乾，入口會有微鹹甜的奶油香氣，拿在手上感覺很有財氣。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲金元寶丹麥麵包店家推薦回烤方式，烤箱還原法、電鍋乾蒸還原法、微波加熱還原法。

▲▼建興餅店 不用燒可以吃的金紙蛋糕、金元寶麵包財源滾滾套組。（圖／部落客陳小可提供）

▲金元寶保存方式冷凍可以存放4個月。

建興餅店

地址：基隆市仁愛區忠一路14號1樓
電話：02－2428－8580
營業時間：09：00－22：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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