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烤鴨+40多道料理無限供應　八里福朋喜來登中餐廳也能吃到飽

▲八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」也有吃到飽活動。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」也有吃到飽活動。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

記者黃士原／台北報導

淡水、八里居民看過來！八里福朋喜來登酒店的中餐廳「禧粵樓」也有吃到飽活動，42道料理與港點無限供應，目前暫定到8月底，喜愛港點粵菜的民眾要把握最後機會。

八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」自3月中旬推出吃到飽活動以來，活動受好評而不斷加碼延長時間，目前是到8月底，喜愛港點粵菜的民眾要把握最後機會。吃到飽菜單包括湯品、港點、熱菜、冷菜、麵飯等品項，合計42道料理都是無限供應，成人每位780元+10%，7到12歲兒童為390元+10%，3到6歲幼兒為200元+10%。

▲八里福朋喜來登中餐廳中餐廳「禧粵樓」也有吃到飽活動。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲掛爐烤鴨也是吃到飽。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

42道料理中，除了掛爐烤鴨之外，還有供應蜜汁叉燒皇、水晶鮮蝦餃、魚籽燒賣、荷葉糯米雞、鮮蝦腐皮捲、蟹黃豆腐煲、揚州炒飯等港式經典菜色。

▲六福萬怡廣式料理餐廳推吃到飽，46道粵菜及港點皆無限供應。（圖／六福萬怡提供）

另外，坐落四鐵共構南港站的台北六福萬怡酒店，館內的粵亮廣式料理即日起至8月30日，周一至周五午餐時段推出「粵亮尋飽」活動，46道菜色無限供應，包括港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等類別，其中推薦冷盤「涼拌蟲草蜇絲」，把傳統的涼拌海蜇皮，加入近期正夯的蟲草花，清爽開胃；熱炒必點的有醬香濃郁的「粵亮一品豆腐煲」，可搭配「臘味叉燒炒飯」、「豉油皇肉絲炒麵」。

▲8月31日前到「點8號」點用任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

而擁有多種經典港點的「點8號」，每位港點控都可以在這裡找到屬於自己的心頭好。「水晶蝦餃皇」白裡透紅且皮不沾黏、鮮蝦大顆而完整；「鹹蛋蒸肉餅」汁多鮮香、富含彈性；「魚子鮮燒賣」又脆又彈、味道鮮甜，每道都是回憶中的港式經典。點8號暑假期間推出超值優惠，即日起至8月31日，平日到全台「點8號」內用，點任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。

關鍵字： 美食雲 八里福朋喜來登 禧粵樓 吃到飽

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