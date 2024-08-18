掛爐烤鴨無限吃！盤點4家飯店粵菜港點吃到飽　3家活動只到8月底

▲近期4家飯店粵菜餐廳相繼推出吃到飽活動。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

記者黃士原／台北報導

吃到飽一向是國人最愛的用餐型態，近期就有4家飯店粵菜餐廳相繼推出限時吃到飽，780元起就能無限享用超過40道料理與港點，不過其中3家活動只到8月底，想大飽口福的民眾動作要快。

▲掛爐烤鴨也是吃到飽。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

八里福朋喜來登

八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」自3月中旬推出吃到飽活動以來，活動受好評而不斷加碼延長時間，目前是到8月底，喜愛港點粵菜的民眾要把握最後機會。吃到飽菜單包括湯品、港點、熱菜、冷菜、麵飯等品項，合計42道料理都是無限供應，其中包括掛爐烤鴨。成人每位780元+10%，7到12歲兒童為390元+10%，3到6歲幼兒為200元+10%。

▲港點也可以吃到飽。（圖／取自桃園喜來登FB與官網）

桃園喜來登酒店

桃園烤鴨控又可以多吃幾次了！桃園喜來登酒店「禧粵樓」的「美味鴨境，烤鴨饗宴」吃到飽活動，原本只到7月31日，業者應廣大顧客要求，延長至8月31日，主打櫻桃片皮鴨加上40多道中式料理吃到飽，菜單上品項包括有湯品、點心、明爐掛鴨／燒臘、精選熱菜、開胃冷菜、主食、甜品水果與飲料8大類，全都可以無限續點，成人每位980元+10%，7到12歲兒童為490元+10%，3到6歲幼兒為200元+10%。

▲六福萬怡廣式料理餐廳推吃到飽，46道粵菜及港點皆無限供應。（圖／六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店

坐落四鐵共構南港站的台北六福萬怡酒店，館內的粵亮廣式料理即日起至8月30日，周一至周五午餐時段推出「粵亮尋飽」活動，46道菜色無限供應，包括港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等類別。餐價成人1099元+10%、130公分以下孩童售價699元+10%。

▲台北福華港點粵菜吃到飽活動延長到12月31日。（圖／台北福華提供）

台北福華大飯店

台北福華大飯店「港點粵菜吃到飽」也延長到12月31日，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%、兒童625元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%、兒童775元+10%。