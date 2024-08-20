北投炸彈蔥油餅「爆漿口感」超過癮！罪惡版雙蛋起司口味更升級

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

北投美食推薦吃什麼？來推薦這家「北投炸彈蔥油餅」，鄰近新北投捷運站，假日常常排隊的北投小吃，現點現擀餅皮下油鍋餅皮會膨脹，就跟圓形炸彈一樣，蔥油餅超浮誇的外型吸引許多人來買，搭配上雙蛋半熟蛋，以及滿滿的青蔥，咬下去還會爆漿有夠欠吃。

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北投炸彈蔥油餅在哪裡

之前不在現在這個位置，後來才搬到北投光明路218號，出新北投捷運站走路只要2分鐘就可以抵達，對面就是北投公園，周邊還有麥當勞等多個速食餐飲品牌。

北投炸彈蔥油餅營業時間

黃色招牌非常顯眼好認，走路過來遠遠就看到黃色招牌，北投炸彈蔥油餅營業時間從早上11點半，賣到晚上7點，聽說以前排隊都起碼要半小時，小編來時間雖然人一直不斷來，但還沒有到排隊程度。

北投炸彈蔥油餅菜單

菜單價位，他們家的炸彈蔥油餅口味有原味、雙蛋、雙起司、起司、德式香腸、泡菜等6種口味，每款蔥油餅都有加蛋，攤位招牌上面都有照片可以參考。

北投炸彈蔥油餅製作過程

▲最大亮點就是炸蔥油餅的製作過程，一開始是白色扁扁的餅皮，下油鍋後開始慢慢膨脹到氣球一樣，感覺超神奇的。

▲蔥油餅就像是被施展了魔法一樣，變成氣球那麼大。

炸彈蔥油餅的過程

偷偷觀察了一下他們家的油也很乾淨，整個環境也很整齊，油鍋一次可以炸三個蔥油餅，老闆手腳很快還瞬間加入蔥蛋一下子就炸好了，炸彈蔥油餅炸到差不多會翻面，焦黃色蔥油餅像氣球的蔥油餅，在起鍋之後就會慢慢消風，然後放在旁邊瀝油之後，最後加入沾醬配料就完成。

▲炸彈蔥油餅就是要現買現吃最好吃，拿到手之後的炸彈蔥油餅就跟常見蔥油餅SIZE差不多大小。

北投炸彈蔥油餅必點雙蛋

▲我點了雙蛋炸蛋蔥油餅，原味是一顆蛋，一顆蛋怎麼會夠，當然要兩顆蛋，其中一顆蛋還有加了蔥油，想要再邪惡點應該再加起司。

食後心得

炸彈蔥油餅建議就算想拍照也不要拍太久，因為太久溫度很高蛋會慢慢變熟，如果想吃有點爆漿的口感，就會吃不太到，蔥油餅外皮酥香有嚼感，搭配半熟蛋很好吃，推薦大家來北投可以來買。

北投炸彈蔥油餅

地址：112台北市北投區光明路218號

電話：09－3006－1107

營業時間：11：30–20：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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