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盤點台北親子景點！華山DIY木製音樂盒、體驗卡丁車主題餐廳

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@puisen.w、 IG@lydiapuppy2021

文／ReadyGo

如果在煩惱假日該帶孩子去哪裡放電玩耍，不妨參考這6個位於台北的親子景點，有親子樂園、親子餐廳、親子咖啡廳、手作活動等，不僅有靜態的DIY活動，還可以體驗賽車甩尾的刺激感，可以根據孩子的喜好進行選擇不同的景點，帶著孩子共度美好的親子時光。

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貝兒絲樂園
貝兒絲樂園在全台有許多場館，每個場館都有各自不同的主題特色，有新莊的「菲舞南洋主題館」、板橋的「冰雪童話主題館」、桃園的「尋夢美國主題館」等，這次要介紹的是位於南港的「大和戀季主題館」，館內的布置充滿了日式風格，有「夏祭花火街」、「慶典舞台」、「小樽童話城」等各區，還可以參與各式活動，能讓孩子們在裡面盡情探索、玩耍。

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mombblove

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mombblove

地址：台北市南港區忠孝東路七段371號B1AF
營業時間：11：00－21：00
聯絡電話：02－2786－1008

Crazy Cart Cafe甩尾卡丁車主題式餐廳
Crazy Cart Cafe甩尾卡丁車主題式餐廳是全台唯一的甩尾主題餐廳，在餐廳裡除了可以享用到義大利麵、披薩、炸物等餐點之外，還能夠在裡面超大的雙層賽道享受操控卡丁車甩尾的快感。除了包場之外，一天有分為4個時段，可以選擇暢玩方案或者是體驗方案，想要帶著孩子感受在賽道疾速奔馳的快感的話，不妨找個時間到此體驗。

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠lydiapuppy2021

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠lydiapuppy2021

地址：台北市南港區市民大道八段360號1樓
營業時間：周三至周日12：00－21：00
聯絡電話：02－2782－2300

hi kidsroom 嗨有趣
親子咖啡廳「hi kidsroom 嗨有趣」打造了能讓孩子盡情玩耍、大人在一旁享受休息的空間，每個月會推出不同主題的陪玩活動，一個場次的時間為2個小時，內容包含尋寶遊戲、創意彩繪、主題遊戲等活動，最後還有自由活動時間可以讓孩子探索，家長則是可以悠閒的在咖啡廳內用餐。特別要注意的是，陪玩活動需要事先預約，詳細的活動時間和內容可以到hi kidsroom 嗨有趣的臉書專頁查看。

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@aeon5411

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@aeon5411

地址：台北市中山區民權東路三段60巷5號
營業時間：周一至周四9：00－18：00、周五10：00－18：00、周末9：30－19：30
聯絡電話：02－2500－6765

國立臺灣博物館鐵道部園區
國立臺灣博物館鐵道部園區除了有展示許多鐵道相關的靜態與動態模型和文物之外，還設有兒童展「蒸汽夢工廠」，除了可以帶孩子了解蒸汽火車的演進和結構之外，裡面還有小火車展間、大火車展間，可供110公分以下的孩子體驗乘坐小火車，園區內也還有許多展區，可以帶著孩子逐一探索。

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@rida0515

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@rida0515

地址：台北市大同區延平北路一段2號
營業時間：周二至周日09：30－17：00
聯絡電話：02－2558－9790

SNOOPY Play Center 台北兒童新樂園館
到台北兒童新樂園除了有各種遊樂設施之外，在2樓設有「SNOOPY Play Center」，如果天候不佳，或是想在室內遊玩的話，也可以到此體驗以經典角色「SNOOPY」的主題親子樂園。台北兒童新樂園館中有星空球池溜滑梯、夢幻城堡變裝屋、工業風益智遊戲屋、加勒比海小市集等區域可供孩子在此玩耍，也會有親子活動可以參加，可以和孩子一起共度美好的親子時光。

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@puisen.w

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@puisen.w

地址：台北市士林區承德路五段55號2樓
營業時間：周一至周五10：00－19：30、周末10：00－20：00
聯絡電話：02－2835－5566

Wooderful life臺北華山門市
臺北的華山文創園區有大片的草地和各式展覽，很多人會在假日帶孩子到此放風玩耍，知音文創在華山也設有一間的門市，雖然原本的木育森林在去年因為租約的關係停止營業，但是展售和DIY的部分依然有開放，可以選擇自己喜歡的配件，自由組裝成喜歡的模樣，並選擇想要的樂曲，製作出自己獨一無二的木製音樂盒！

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pan_2425

▲▼台北帶孩子出門放電的好去處，在玩耍中學習體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pan_2425

地址：台北市中正區八德路一段1號中四B
營業時間：11：00-－21：00

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