ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園懷舊甜點鋪！接地氣小平房吃「客家牛汶水」圓滾滾沾黑糖超Q

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

朋友介紹來答嘴鼓傳統甜品小舖吃冰，看到網路上推薦這間有賣客家牛汶水，整個很吸引人！因為不是桃園在地人，所以對地理位置沒概念，朋友說答嘴鼓傳統甜品小舖在新民市場對面，果真很有市場小吃美食那種接地氣的氛圍。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

答嘴鼓傳統甜品小舖　位置
答嘴鼓傳統甜品小舖位於桃園中壢民權路上，外觀是一間很有復古氛圍的平房，小小一間很有溫度。

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

答嘴鼓傳統甜品小舖　環境

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲點餐的話可以直接在櫃檯點，冰品的配料都陳列在櫃子看，清清楚楚。

答嘴鼓傳統甜品小舖　菜單
答嘴鼓傳統甜品小舖的菜單，以剉冰為主，此外還有豆花和飲料，這篇放了有一段時間才寫，不知道有沒有漲價，請以現場價格為主。

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲櫃檯旁邊有展示原料，這些是有對外販售的。

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲裡面的空間並不是很大，不過冰品的東西翻桌率很快，應該不太怕會沒有位子。

答嘴鼓傳統甜品小舖　餐點

牛汶水
這次點的是小份的，一份總共有4顆，下面則是黑糖。牛汶水是客家人的傳統點心，用糯米粄搭配黑糖薑汁製作而成，又稱熝湯齊。牛汶水的名字由來因為它的外觀就像是水牛泡在水裡，只露出頭與背在水面上的樣子，很可愛。

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

米箕目冰
這個應該就是我們台灣人說的米苔目，不過它的造型和傳統的米苔目有點不一樣，是一小條一小條的，米箕目軟軟QQ的，搭配剉冰吃還滿消暑的。

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

芒戀情人冰
情人冰就是新鮮芒果加情人果，芒果兩種吃法，很像親子丼的概念，情人果真的很消暑，酸酸甜甜的很清爽又開胃，芒果只要當季的都好吃，這個很對味。

▲▼答嘴鼓傳統甜品小舖．客家牛汶水這裡吃得到，新民市場商圈銅板美食。（圖／部落客飛天璇提供）

答嘴鼓傳統甜品小舖　評論
好久沒到桃園了，身為糯米控，特別很喜歡中壢客家村的美食，這間答嘴鼓傳統甜品小舖的牛汶水還滿令人喜歡的。

答嘴鼓傳統甜品小舖

地址：桃園市中壢區民權路42號
電話：（03）493－6618
營業時間：10：00－22：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

►士林人的放空秘境！河堤旁純白歐風小屋喝咖啡　也是寵物友善空間
►遊艇上享受無菜單日料！芭達雅必安排行程　一定要提前預訂才有ok
►電動天窗泡澡看星星！宜蘭五結「南洋風Villa」開箱　6人就能包棟

關鍵字： 答嘴鼓傳統甜品小舖 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

熊走路「超擬人」抬頭挺胸2腳跨步 遊客笑到併軌...網：工讀生出來喔！

推薦閱讀

台北優質餐酒館+1！開箱9道創新料理　微醺秘境大巨蛋走路10分鐘到

台北優質餐酒館+1！開箱9道創新料理　微醺秘境大巨蛋走路10分鐘到

百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館　龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館　龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

填滿綠意的隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡

填滿綠意的隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡

疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

必勝客2款日韓新口味限時開賣

必勝客2款日韓新口味限時開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

外帶鰻魚飯買一送一「連推17天」

台中勤美洲際酒店即日起開放訂房

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

三重人推薦前3名好吃臭豆腐有這間！

獨家／唐宮蒙古烤肉即將復活

無名路邊攤賣「油飯飯糰」中和隱藏美食

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

新北第3家！松屋「永和首店」籌備中

熱門行程

最新新聞更多

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

填滿綠意的隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡

疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

必勝客2款日韓新口味限時開賣

桃園接地氣小平房吃「客家牛汶水」

日出茶太「3款葡萄手搖飲」新上市！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366