桃園懷舊甜點鋪！接地氣小平房吃「客家牛汶水」圓滾滾沾黑糖超Q

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

朋友介紹來答嘴鼓傳統甜品小舖吃冰，看到網路上推薦這間有賣客家牛汶水，整個很吸引人！因為不是桃園在地人，所以對地理位置沒概念，朋友說答嘴鼓傳統甜品小舖在新民市場對面，果真很有市場小吃美食那種接地氣的氛圍。

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答嘴鼓傳統甜品小舖 位置

答嘴鼓傳統甜品小舖位於桃園中壢民權路上，外觀是一間很有復古氛圍的平房，小小一間很有溫度。

答嘴鼓傳統甜品小舖 環境

▲點餐的話可以直接在櫃檯點，冰品的配料都陳列在櫃子看，清清楚楚。

答嘴鼓傳統甜品小舖 菜單

答嘴鼓傳統甜品小舖的菜單，以剉冰為主，此外還有豆花和飲料，這篇放了有一段時間才寫，不知道有沒有漲價，請以現場價格為主。

▲櫃檯旁邊有展示原料，這些是有對外販售的。

▲裡面的空間並不是很大，不過冰品的東西翻桌率很快，應該不太怕會沒有位子。

答嘴鼓傳統甜品小舖 餐點

牛汶水

這次點的是小份的，一份總共有4顆，下面則是黑糖。牛汶水是客家人的傳統點心，用糯米粄搭配黑糖薑汁製作而成，又稱熝湯齊。牛汶水的名字由來因為它的外觀就像是水牛泡在水裡，只露出頭與背在水面上的樣子，很可愛。

米箕目冰

這個應該就是我們台灣人說的米苔目，不過它的造型和傳統的米苔目有點不一樣，是一小條一小條的，米箕目軟軟QQ的，搭配剉冰吃還滿消暑的。

芒戀情人冰

情人冰就是新鮮芒果加情人果，芒果兩種吃法，很像親子丼的概念，情人果真的很消暑，酸酸甜甜的很清爽又開胃，芒果只要當季的都好吃，這個很對味。

答嘴鼓傳統甜品小舖 評論

好久沒到桃園了，身為糯米控，特別很喜歡中壢客家村的美食，這間答嘴鼓傳統甜品小舖的牛汶水還滿令人喜歡的。

答嘴鼓傳統甜品小舖

地址：桃園市中壢區民權路42號

電話：（03）493－6618

營業時間：10：00－22：00

飛天璇

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部落格、FB

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