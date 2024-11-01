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跑咖仔別錯過！隱身台中美術館巷弄質感老屋、一人下午茶的最佳解

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃是瑀

Ritrovare coffee的總店在文心路四段，後來又在台中國美館商圈開了新分店Ritrovare coffee PLUS，結果離總店比較近的我居然先來分店，店家環境很好，咖啡和甜點也很有水準，也難怪在IG上面會這麼夯，身邊朋友也很推薦。

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旬品咖啡地址
旬品的新店位於台中美術館商圈巷弄裡，如果開車來的話可以停在美術館綠園道兩邊停車格再走路過來，其實並不會很遠，抵達門口的時候發現原來Ritrovare Coffee PLUS 尋品．旬品咖啡這麼大一間，而且感覺環境很好，真的讓人第一眼就喜歡。

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

旬品咖啡環境
吧台也有座位區，如果是一個人來的話坐在這裡還滿適合的，也不會怕尷尬。平日下午生意很好耶！還一度客滿只剩一張座位區，還好我們還搶到最後一張空位，我看很多人帶著筆電來工作，有的甚至是一個人來的，享受一個人的下午時光也很不錯。

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲櫃子上還有展示咖啡豆和耳掛包，都是有對外販售的，買回家當伴手禮也不錯。

旬品咖啡菜單

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲旬品的咖啡選擇性還滿多的，這張是甜點。

旬品咖啡甜點－Today’s Special
這道甜點跟想像中的完全不一樣耶，就是可頌加冰淇淋，不過可頌還滿好吃的，外皮很酥裡面軟軟QQ的，搭配冰淇淋又是不同的口感，我們都覺得比預期中的好吃。

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

肉桂捲佐黑糖蜜淋醬
肉桂捲控一定會喜歡這種狂妄的淋醬，很邪惡但是很過癮，它的麵包外皮吃起來是帶點脆口的，肉桂的香氣有出來，但是我覺得可以再明顯一點，上面的黑糖醬很加分。

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

焦糖布丁

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲口感很扎實。

1+1咖啡
左邊是Espresso，右邊是Capuccino，可以一次喝到兩種不同的口味，兩杯咖啡都小小一杯，建議先喝Espresso再喝Capuccino，Espresso可以一口shot，很酸很過癮，Capuccino雖然很小杯，不過上面還有拉花很用心，咖啡奶味較重，喝了很順口。

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

柳橙美式

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲到咖啡館一定都點這種顏質系的咖啡。

美式咖啡

▲▼ 台中美術館商圈新寵！精緻咖啡與甜點　打造舒適下午茶時光 。（圖／飛天璇的口袋提供）

旬品咖啡評論
我覺得這天點的甜點都還不錯，我喝的咖啡也很有水準，另外環境更是舒服，整體來說是一間讓人喜歡而且會想回訪的咖啡館，有機會到台中美術館商圈的話，可以順便來喝個下午茶，享受美好的環境和優質咖啡。

Ritrovare coffee PLUS /尋品·旬品 咖啡

地址：台中市西區五權三街79巷8號1樓
營業時間：09：00－18：00
店家電話：04－23752608

飛天璇
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關鍵字： Ritrovare coffee 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 飛天璇的口袋

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