路途遙遠但絕對值得！伊根住宿＆旅遊攻略　歷史悠久「舟屋」超美

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

日本京都府的伊根是近幾年討論度很高的旅遊景點，號稱日本的故鄉，就連日本人也趨之若騖，伊根位於京都的丹後半島，路途有些遙遠，不過如詩如畫的景緻，絕對很值得一遊。

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伊根交通方式

四天三夜裡，幾乎全程都是使用鐵道和巴士兩種交通工具，一下飛機之後，我們在關西機場購買日本JR PASS關西廣域鐵路周遊券，這個外國人要憑護照才可以購買。

關西廣域鐵路周遊券可供您在地圖上的有效區域內無限次數乘車，可利用以下列車：

1.山陽新幹線上的非指定座席（普通車自由席）（新大阪⇔岡山）

2.超特急列車（特急列車）「HARUKA、KUROSHIO、THUNDERBIRD、KOUNOTORI、SUPER HAKUTO（京都⇔上郡）」等上的非指定座席（普通車自由席）

3.搭乘上郡⇔鳥取區間SUPER HAKUTO及上郡⇔鳥取區間SUPER INABA，需另外支付該區間的車資、費用。

如果是從關西機場直接到「伊根」的話，詳細的交通方式如下：關西機場 → 在關西機場購買JR PASS → 搭乘HARUKA特急到京都 → 搭乘JR到天橋立 → 搭乘丹海巴士到伊根町 （總車程大約4hr30mins）

伊根住宿推薦

一般如果到「伊根」旅遊的話，會選在直接在伊根住宿一晚，不過因為伊根只有七間民宿，房間其實沒那麼好訂，所以如果有計劃要到「伊根」旅遊的話，一定要提早訂房，或者就近在天橋立住也可以。

伊根一日遊路線





▲伊根町連水溝蓋都好可愛，有各種不同的圖案。

▲有一區舟屋日和的範圍不大，但是沿著海灣有一間INE CAFE和一間海宮餐廳。

INE CAFE

▲木質地板和桌椅設計出來的空間，有一種很居家放鬆的氛圍，尤其有一片透明的玻璃窗緊鄰著伊根灣，視野非常的好。

▲三款蛋糕都很好吃，尤其乳酪蛋糕表現最出色。

▲左邊有一個階梯走上去就可以抵達「伊根町觀光協會」。

お食事処 油屋

這裡有一間食事處油屋，油屋旅館在舟屋之里公園內開設的餐廳也是整個伊根最熱門的的餐廳，想進來的話通常要排隊，要記得星期三是公休日。

▲居高臨下，視野真的很好，可惜當天天氣陰陰的，否則一定可以看到藍天白雲映襯著美麗的伊根灣。

伊根灣

▲伊根町這特殊的景觀甚至還讓世界知名的美食、旅遊權威的「米其林指南」將它評為2星級旅遊聖地。

伊根灣遊覽船 伊根湾めぐり

搭乘伊根灣遊覽船一人的費用為680日圓，遊覽船會繞著伊根灣航行一圈，船長會一邊行駛一邊解說，時間約半小時左右，出發時間為每整點和半小時（一小時兩班），碰上乘客多時會加開班次。

▲可以看到很多很有年代的舟屋，一般的舟屋都是私有財，所以不能隨意進入

▲有看到前方有一個鳥居，船長弟弟還跟我們解釋，隔天就是這邊的慶典。

▲據說這個角度是各大旅遊網站和雜誌最愛使用的畫面，很多人是因為看到這個畫面之後來到伊根町的。

▲這樣坐一圈遊伊根町，大概是半個小時的時間。

向井酒造

▲前一天打卡伊根町的時候，就有朋友留言向井酒造的伊根滿開一定要買，伊根滿開是用紅米做的，雖然是米酒，不過口感比較像葡萄酒。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲伊根町有免費腳踏車可以租借，如果時間允許的話，或許可以騎著腳踏車慢慢體會伊根之美。

飛天璇

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