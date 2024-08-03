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老公寓裡藏綠意小天地！台中預約制咖啡　必點荷蘭鬆餅酥度滿分

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

「UOTT屋頂上的大叔咖啡舖」是一家隱身台中西屯區，舊公寓五樓的預約制咖啡店，咖啡廳雖然開在老房子內，但環境整理得非常漂亮，充滿綠色植物的空間，展現著老闆的品味，菜單推薦必點荷蘭鬆餅，因為製作時間比較長，建議訂位時就要先點餐。

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▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲外觀十分低調。

隱身在老公寓裡的咖啡廳
附近的景點有台中市政府、秋紅谷、新光三越等，再過去一點就是熱鬧的逢甲夜市了，這家咖啡店真的是隱身在老公寓裡頭，外觀低調到經過根本不會發現，到了門口也要再次確認是不是這裡。

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲從一樓外觀很難想像，藏在民宅五樓的咖啡店到底長怎樣，環境美到讓人驚艷瞬間就會愛上這個空間。

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲採自由入座，平日下午前往客人數不算多，周末假日可能要早點過來，才能選到自己喜歡的位置了。

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

預約制咖啡店私訊訂位
這天有碰到直接過來的客人，老闆詢問過後還是讓他們入座了，只能說先預約就能確保一定有座位，如果想吃荷蘭鬆餅，老闆也會建議先點餐，這樣才不會在現場等太久，基本上用餐時間限時120分鐘，同時店家也對寵物很友善，毛小孩只要裝在外出籠，就能帶過來一起喝咖啡。

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲不僅是一家咖啡甜點店，還同時兼具植栽、選物、課程、場地租借等服務。

菜單
飲料有手沖咖啡、義式咖啡、茶飲、氣泡飲、歐蕾、可可，搭配荷蘭鬆餅、吐司、肉桂卷、胡蘿蔔蛋糕、乳酪蛋糕等甜點，想吃飽的話也有酥皮濃湯、湯咖哩等選擇。

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲每人低消一杯飲料。

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲以有美美環境的網美咖啡店來說，價格算蠻平價的，無論咖啡、飲料，或是甜點都能看出用心，有做出和多數咖啡廳的差異。

拿鐵－120元

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲咖啡溫和順口，飽滿甜感像是在喝一杯焦糖牛奶，很符合這裡溫溫柔柔的氛圍。

大叔威士忌可可－140元

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲可可牛奶裡頭加入威士忌，不會太重的酒味，和可可、牛奶的比例相當平衡，也是很舒服的一杯。

水果荷蘭鬆餅－240元

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲荷蘭鬆餅可說是菜單招牌，幾乎每位來這裡的人都會點，烤的澎澎酥酥的荷蘭鬆餅，擺上草莓、柳橙、藍莓等季節水果，再加入一球冰淇淋根本無敵了。

▲▼UOTT屋頂上的大叔咖啡舖 隱身老公寓五樓秘境森林！預約制要先訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲荷蘭鬆餅一定要趁熱吃，才能品嚐到最完美的酥度與Q度，推薦大家都點一份。

UOTT屋頂上的大叔咖啡舖

地址：台中市西屯區弘孝路45巷18號5樓
電話：09－1156－6590
營業時間：12：00－18：00

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