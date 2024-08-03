內餡塞了滿滿義式手工冰淇淋！昭和感小店在台中超靈驗月老廟隔壁

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者邵筱鈞

台中樂成宮算是台中數一數二人氣鼎旺的廟宇，特別以「拜月老」最為出名，每天都是參拜人潮絡繹不絕，然後也有不少人來這邊淨車過火，人潮多自然美食也多，除了像是旱溪肉圓、戲棚下肉羹炒麵、豬雜湯以外，最近新開幕這家樂成燒就在樂成宮旁邊。

相當有昭和懷舊感的店面設計

很有古早年代洋食屋店面的視覺主打的義式手工冰淇淋搭配香烤鮮奶麵包，在炎炎夏季對前來參拜的人來說簡直是再好不過的消暑解方，樂成燒好拍又有質感的店面設計，經過真的很難不注意到它。

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樂成燒 店面位置

樂成燒就開在面對樂成宮廟口的右手邊，萬一廟埕上有車子在淨車過火很容易擋到店門而看不到樂成燒在哪，就可以往這個位置看。樂成燒店門打造得相當有昭和洋食屋的味道，這樣的懷舊風格開在遮陽棚、招牌到窗框設計都相當有味道。

樂成燒 店內設計

改造自老屋的空間，保留了古早磨石子地面，小巧店面，推門入內是空間相當精緻的可愛小店，簡約但可愛的日式元素裝飾，店內只有3張桌椅，但炎炎夏日還是有把冷氣開好開滿，在這樣一家日式風情十足的小店吃著像是銅鑼燒冰淇淋的甜點，躲著門外的炙熱豔陽是多享受的事。

樂成燒 製作方式

工作臺只有親切的老闆跟兩台熱壓機，點單整個準備到料理過程都看得到，先取出特製的鮮奶麵包分切，放進熱壓機後，再把準備好的義式冰淇淋舀進麵包上，冰淇淋相當大一球，接著像是銅鑼燒那樣夾起來關上熱壓機等待壓烤時間到就取出一整顆飽滿圓滾滾的樂成燒。

樂成燒 菜單價格

▲總共有供應5種口味，香草可可、抹茶紅豆、芒果香草、草莓里O跟花生赤糖5種口味，價格從79至109元。都是現點現做也看得到整個製作過程。

樂成燒 芒果香草／抹茶紅豆

雖然看起來每顆樂成燒的單價高些，但其實本體的份量算蠻大一顆的，兩個人一起吃是沒問題的。剛好來樂成宮拜拜多數都是結伴而來，一起共享剛剛好。

芒果香草

口味正當季必點，外面那層壓烤過的鮮奶麵包雖然被壓緊，但吃起來依舊還是有著綿鬆口感與奶香，剛烤好的熱度咬開冰淇淋餡剛好是冷熱冰的雙重口感。黃澄澄飽滿芒果香草冰淇淋入口整個當季濃郁芒果味非常消暑，裡面還加了不少童趣巧克力米增添多層次風味。

▲抹茶紅豆口味忘記問老闆用的是哪種抹茶，抹茶味相當濃郁不澀，吃起來很爽口。

樂成燒 草莓里O／花生赤糖

▲草莓里O飽滿草莓冰淇淋加上OREO碎，酸酸甜甜的味道也有OREO巧克力的香甜味，小朋友應該也會喜歡。

花生赤糖

濃郁的黑糖花生風味，感覺花生比例很高，還有多點餅乾脆脆的口感點綴，蠻推薦試試的。但要提醒一件事就是冰淇淋因為有經過加熱會融化得比較快，不太適合拍照太久，買了要盡快吃才不會吃得太狼狽。

香草可可

濃郁香草巧克力微微苦偏甜多些，搭配餅乾脆脆的點綴口感也是經典冰淇淋推薦口味。照片裡是做好多擺了3、4分鐘才開始融化比較快，通常來說剛打開冰淇淋還是固態的。

樂成燒 用餐心得

樂成燒應該是在樂成宮周邊少見的冰淇淋甜點，在炎炎夏日戶外真的是一種救贖，特別是份量夠大冰淇淋餡夠多也蠻好吃的，店內還有舒服的冷氣空調，真的推薦有來樂成宮拜拜或求月老可以來試試。

樂成燒

地址：台中市東區旱溪街46－3號

營業時間：10：30－17：30

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