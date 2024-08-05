桃園百萬夜景瞭望台！大古山寵物友善咖啡　看桃園機場飛機起降　

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

桃園蘆竹、大古山登山步道公園附近，有非常多景觀咖啡廳、夜景餐廳，其中這家「151高地景觀咖啡廳」，在網路上擁有超過3,300則評價，分數是相當不錯的4.3分，不僅可以看夕陽夜景，還能欣賞桃園機場飛機起降，有好多店貓又是寵物友善咖啡店，都是值得推薦的原因。

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151高地景觀咖啡廳位置與交通

151高地景觀咖啡廳地址位在桃園市蘆竹區大古路267號，設有免費停車場，開車騎車來不用擔心停車問題，旁邊就是「桃園大古山登山步道公園」，不少人爬完山運動後，都會直接來這續攤，繼續欣賞美麗的桃園大古山夜景，沒有提供訂位預約服務，空位全依照現場為主，可以帶寵物入內，但請記得繫上牽繩，或是置放於寵物籃、提袋中。

▲室內、戶外區共有很多座位，即使是周末假日應該也不太會客滿，自行找位子，之後再至櫃檯點餐結帳即可，採自助式服務所以不用收取一成服務費。

▲因為不遠處就是桃園機場，所以151高地景觀咖啡廳也是看飛機的好地方。

▲另一側則是山景，也就是說可以同時滿足看山看海兩種需求。

▲如果真的很怕熱的人，也是可以選擇坐在室內。

▲推薦大家傍晚來這樣就能先看白天的日景，不久後接續著夕陽、夜景。

▲夕陽西下後的夜景時刻，天空藍得十分夢幻。

▲觀景台可以欣賞一部份的裝置藝術，絢爛燈光下的夜晚就是如此浪漫。

咖啡廳餐點

菜單如上，每人低消100元，沒有限制一定要點飲料，很棒的是可以刷卡，飲料有咖啡、鮮奶茶、冰沙、花茶、茶飲、水果飲、氣泡飲、調酒，搭配米食、麵食、火鍋、水餃、炸物、厚片吐司、鬆餅等餐點，價格就比較偏景觀餐廳了。

▲日式烘煎玄米茶120元、莫西多氣泡飲160元。

▲151高地景觀咖啡廳有好幾隻店貓。

總結

整體來說，可以列為桃園大古山夜景咖啡廳推薦，景觀是真的不錯，飲料也不會太難喝，時間許可的話，推薦大家傍晚前往，這樣就能一次滿足日景、夕陽、夜景三種美麗的景色。

151高地景觀咖啡廳

地址：桃園市蘆竹區大古路267號

電話：（09）0839－1151

營業時間：平日16：00－01：00（周五延至02：00），14：00－02：00

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