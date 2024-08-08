全台必吃5代表冰品！澎湃芒果冰超消暑　離島才有紫色仙人掌冰

▲炙熱的夏天又是要吃冰，全台5大代表冰品你都吃過嗎？（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

炙熱的夏天，吃碗冰消暑超過癮！本篇就整理出全台必吃5大城市代表冰品，包括超澎湃芒果冰、還有離島限定仙人掌冰，或走訪老街，來碗特色麵茶剉冰，用舌尖增添對城市的記憶。

▲來九份必吃芋圓冰。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

新北市九份 芋圓冰

九份是北台灣最受國際觀光客喜愛的景點，除了可以一睹日本知名動畫取景地外，旅人也可以手作一碗屬於自己的芋圓冰，軟糯可口的芋圓搭配紅豆、綠豆、薏仁等配料，讓整碗冰的層次更豐富。

▲ 鹿港麵茶冰必吃在地30年的老店「東華素食麵茶」。（圖／周花花授權提供）

彰化鹿港 麵茶剉冰

想要體驗台灣傳統特色冰品的旅人一定要到鹿港走一趟！鹿港最推薦冰品就是麵茶剉冰，與原有的熱麵茶不同，鹿港的特色是將麵茶加入冰品中，清爽的清冰搭配濃郁香醇的麵茶粉，還可以加入 Q 彈的粉粿增加口感，讓旅人的味蕾擁有全新感受。

嘉義阿里山 野生愛玉

想要避暑就往山林前進，嘉義阿里山更是推薦避暑旅遊地！除了可以欣賞絕美日出，野生愛玉也是一大特色，旅客可以體驗親手搓愛玉，再享用一碗酸甜清涼的愛玉冰。

▲▼台南阿月芒果冰是玉井知名店家。（圖／記者蔡玟君攝）





台南玉井 芒果冰

台南玉井可說是全台最代表的「芒果冰小鎮」，作為芒果的故鄉，來玉井吃芒果早就是必排行程，當地也有許多特色芒果冰店家，看大片芒果切塊加上一球球冰淇淋堆疊在剉冰上，光視覺效果就超消暑，可說是來玉井沒吃過芒果冰，根本就白來一趟啦！

▲澎湖易家仙人掌冰。（圖／記者彭懷玉攝）

澎湖 仙人掌冰

澎湖的夏天除了煙火、跳島、海景，不能錯過的就是當地特有的仙人掌冰，紫紅色仙人掌冰味道酸甜中帶有果香，口感吃起來介於冰沙與冰淇淋之間，是只有在澎湖才吃得到的夏日滋味。